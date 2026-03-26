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美國職棒大聯盟（MLB）2026年賽季今（26）日火熱開打，休士頓太空人隊於也正式公布開季26人名單。年僅27歲的台灣強投憑藉春訓期間的優異表現脫穎而出，確定入選開季名單。這不僅是他旅美9年來首度達成此成就，更是自2019年之後，台灣投手睽違7年再次於開季首日便站上大聯盟舞台。回顧台灣旅美球員歷史，能夠在「開季名單」中佔據一席之地，是實力與健康的雙重指標。台灣歷史上最長連續紀錄保持人正是黃金左腕「殷仔」。陳偉殷自2012年加盟巴爾的摩金鶯隊開始，一路跨越至邁阿密馬林魚時期，寫下連續8年（2012-2019）穩定進入大聯盟開季名單的台灣紀錄。此外，台灣傳奇「伸卡球王子」也曾多次達成開季直上大聯盟的壯舉，其中最令球迷動容的，莫過於2016年在堪薩斯皇家隊上演「大復活」，成功擠進開季25人名單（當年編制），成為當年的經典勵志故事。自2019年陳偉殷轉隊並最終離開美職體系後，台灣投手在大聯盟的開季名單中已缺席多年，如今鄧愷威的突圍具有指標性意義。鄧愷威今年春訓表現極其穩健，出賽6場、投10.2局，防禦率僅2.53。他在場上展現的高三振率與精進的控球能力，獲得了太空人教練團的高度評價。根據目前球隊的戰力規劃，鄧愷威預計將從「長中繼」角色出發，隨時待命支援先發輪值。為了爭取開季大名單，鄧愷威日前也婉拒了經典賽（WBC）的徵召，專心備戰春訓。今日名單揭曉，證明了他的決定與努力獲得回報，也希望今年他能站穩大聯盟。