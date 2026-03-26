2026年大聯盟賽季正式點燃戰火，紐約洋基今（26）日在客場對陣舊金山巨人的開幕戰中展現強大火力，然而在這場進攻大戰中，當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）卻顯得格格不入。這名去年美聯MVP得主在開季首場比賽中手感冰冷，比賽還沒結束單場就吞下4次三振，寫下隊史罕見的難堪紀錄。
開季首戰領「黃金墨西哥帽」 賈吉追平洋基隊史最慘開幕紀錄
洋基打線今日在舊金山灣區火力全開，9局上還是以7：0領先，但賈吉的前4個打數全部以三振收場，領到了棒球界戲稱的「黃金墨西哥帽（Golden Sombrero）」，在第5個打席時則是以滾地球刺殺收尾。
這不僅是他近兩年的職業生涯中首次單場吞下4K，更讓他成為洋基隊史上繼史坦頓（Giancarlo Stanton）與卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）之後，第3位在開幕戰單場吞下4K的球員。
回顧2025年球季，賈吉以.331打擊率、53轟的恐怖數據奪下美聯打擊王以及MVP，且整季從未在單場比賽中吞下4次三振。沒想到2026年賽季剛開始，他還是無法擺脫經典賽的打擊低潮，提前體驗了這場噩夢。
傳奇邦茲：他可能在場上「想太多」
受邀參加本場比賽轉播的巨人隊傳奇球星邦茲（Barry Bonds），在看到賈吉的掙扎表現後表示，賈吉在打擊區上似乎顯得猶疑不決，「感覺他在打擊時想得太多，而不是靠直覺揮棒，但我們不應該用第一天的表現就過度分析他的表現。」
美媒也表示認同，對於一位頂尖打者而言，棒球賽季是非常漫長的馬拉松。儘管開幕戰的表現不如預期，但大多數球評與專家都認為，這純粹是單場比賽的失常，而非長期衰退的訊號。
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洋基打線今日在舊金山灣區火力全開，9局上還是以7：0領先，但賈吉的前4個打數全部以三振收場，領到了棒球界戲稱的「黃金墨西哥帽（Golden Sombrero）」，在第5個打席時則是以滾地球刺殺收尾。
這不僅是他近兩年的職業生涯中首次單場吞下4K，更讓他成為洋基隊史上繼史坦頓（Giancarlo Stanton）與卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）之後，第3位在開幕戰單場吞下4K的球員。
回顧2025年球季，賈吉以.331打擊率、53轟的恐怖數據奪下美聯打擊王以及MVP，且整季從未在單場比賽中吞下4次三振。沒想到2026年賽季剛開始，他還是無法擺脫經典賽的打擊低潮，提前體驗了這場噩夢。
傳奇邦茲：他可能在場上「想太多」
受邀參加本場比賽轉播的巨人隊傳奇球星邦茲（Barry Bonds），在看到賈吉的掙扎表現後表示，賈吉在打擊區上似乎顯得猶疑不決，「感覺他在打擊時想得太多，而不是靠直覺揮棒，但我們不應該用第一天的表現就過度分析他的表現。」
美媒也表示認同，對於一位頂尖打者而言，棒球賽季是非常漫長的馬拉松。儘管開幕戰的表現不如預期，但大多數球評與專家都認為，這純粹是單場比賽的失常，而非長期衰退的訊號。