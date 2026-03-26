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▲紐約洋基隊在週三晚間的「開幕之夜」展現強大統治力，客場以7：0血洗舊金山巨人隊，奪下隊史連續第5場開幕戰勝利。（圖／取自MLB X）

2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）正式開打！紐約洋基隊在今（26）日的「開幕之夜」展現強大統治力，客場以7：0血洗舊金山巨人隊，奪下隊史連續第5場開幕戰勝利。洋基隊先發左投馬克斯·弗里德（Max Fried）主投6.1局無失分，徹底鎖死巨人隊打線，但當家強棒「法官」賈吉（Aaron Judge）冷手感，全場5-0、還吞下4次三振，沒有發揮，這也讓他創下大聯盟自1876年以來，唯一以上季MVP身分開幕戰單場吞下「4K」的球員。洋基隊在第2局發動猛烈攻勢，單局連續6名打者上壘，包括荷西·卡巴列羅（José Caballero）的1分打點2壘安打，以及崔特·葛里遜（Trent Grisham）清空壘包的3壘安打，單局灌進5分。第5局洋基再接再厲，藉由連串安打與對手守備失誤再添2分，最終以7分差距帶走勝利。巨人隊王牌羅根·韋伯（Logan Webb）今日表現失常，僅投5局就被敲出多支硬碰硬的安打，失掉7分。這是韋伯自2024年以來首度單場失掉7分，在他去年賽季的賽揚等級表現中從未發生過。有趣的是，洋基隊隊長亞倫·賈吉今日手感冰冷，全場5打數0安打，且慘吞4次三振。這讓他成為大聯盟歷史上，第一位以「現任MVP」身分在開幕戰單場吞下4K的球員。即便當家球星表現掙扎，洋基打線仍靠著深厚的深度擊潰對手。本場比賽另一大焦點是「自動球好球系統」（ABS）的歷史性首秀。4局上，洋基打者卡巴列羅針對判決提出大聯盟史上第一次正式挑戰，但透過「鷹眼」系統回放顯示判決無誤，挑戰宣告失敗。數據顯示，春訓期間打者挑戰成功率約為46%，而捕手則高達60%。洋基隊目前戰績1-0，巨人隊則為0-1。雙方將於周四休兵一天，隨後在週五與週六完成剩餘的3連戰系列賽。