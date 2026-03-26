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串流巨擘Netflix繼拿下日本經典賽的轉播權，同時也正式進軍美國職棒大聯盟（Major League Baseball），轉播紐約洋基與舊金山巨人的2026年賽季開幕戰。然而，這場具指標性的首秀卻因技術問題引發球迷排山倒海的負評。觀眾紛紛抱怨本壘後方的數位廣告合成技術過於突兀，不僅畫面出現奇怪的「霧化」效果，甚至干擾了觀賽視線。今年的開幕戰在舊金山巨人主場甲骨文球場舉行，Netflix為了增加商業收益，在本壘板後方的擋網處使用了全息投影式的數位疊加廣告。然而，這種技術卻適得其反，許多觀眾指出這些虛擬廣告看起來超級不自然，邊緣甚至出現模糊的「霧狀」光暈，讓畫面蒙上一層霧的感覺。知名棒球YouTuber奧利佛（Jack Oliver）就在社群平台X上痛批：「我無法用言語表達我有多討厭本壘板後方那些全息廣告。」KDKA記者奇阿德勒（Chilekasi Adele）也質疑，甲骨文球場本身就配有高品質的LED廣告看板，Netflix卻堅持要在上面疊加數位特效，讓整體畫面顯得非常低廉且糟糕。不少球迷將Netflix的轉播畫面與20多年前的舊款棒球遊戲進行對比，認為球員在畫面中看起來像是從《MLB 2002》遊戲裡產出的貼圖，數位廣告甚至讓球迷難以追蹤投球軌跡。洋基球迷更是在網路上瘋傳「我們是在霧裡看球嗎？」的迷因圖，表達對轉播品質的無奈。事實上，這並非串流平台第一次在體育轉播中嘗試激進的廣告技術，但Netflix作為大聯盟轉播的「菜鳥」，顯然在科技創新與觀球體驗之間失去了平衡。