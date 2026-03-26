2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）新賽季於今（26）日隆重登場，由紐約洋基隊客場挑戰舊金山巨人隊。洋基隊先發左投馬克斯·弗里德（Max Fried）展現絕對宰制力，主投6又1/3局無失分，僅被擊出2支安打，率領洋基隊以7：0大勝巨人，不僅為新球季奪下開門紅，更寫下多項載入史冊的輝煌紀錄。
弗里德追平傳奇 寫下洋基隊史第四人紀錄
根據數據專家Sarah Langs報導，現年32歲的弗里德今日表現堪稱完美，他成為洋基隊史自1900年以來，第四位能在「開幕戰先發至少6局、無失分且僅被敲出2支（或以下）安打」的投手。這項神級紀錄此前僅有三位前輩達成，包括：1996年的大衛·孔恩（David Cone）、1980年羅恩·古德瑞（Ron Guidry）、1967年梅爾·史托戴邁爾（Mel Stottlemyre），至少都是30年前的事了。
這也是弗里德自去年簽下8年2.18億美元巨約後，再度證明自己具備接棒賈里特·柯爾（Gerrit Cole）扛起王牌重任的實力。
洋基隊史第14次開幕戰完封 並列聯盟第二
這場7：0的勝利是洋基隊史上第14次在開幕戰完封對手，讓洋基與海盜隊、雙城隊（含參議員時期）並列為1900年以來，大聯盟史上擁有第二多開幕戰完封勝的球團，僅次於勇士隊的15次。此外，這也是洋基隊史上第5次在開幕戰將對手安打數壓制在3支或以下（前四次分別為1988、1967、1942及1941年）。
Netflix轉播首秀 豪華球評陣容助陣
本場比賽除了賽事本身引人矚目外，也是影音串流巨頭Netflix作為MLB直播合作夥伴的首場賽事。為了迎接歷史性的一刻，Netflix請出豪華的錄音室分析團隊，包括傳奇球星貝瑞·邦茲（Barry Bonds）、艾伯特·普荷斯（Albert Pujols）以及安東尼·瑞佐（Anthony Rizzo）。
儘管巨人隊新任總教練托尼·維特羅（Tony Vitello）以及去年季中加盟的強打拉斐爾·德弗斯（Rafael Devers）賽前備受期待，但在弗里德的強力壓制下，巨人隊打線全場熄火。洋基隊贏球後，雙方將在週五繼續進行三連戰的後續賽事。
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根據數據專家Sarah Langs報導，現年32歲的弗里德今日表現堪稱完美，他成為洋基隊史自1900年以來，第四位能在「開幕戰先發至少6局、無失分且僅被敲出2支（或以下）安打」的投手。這項神級紀錄此前僅有三位前輩達成，包括：1996年的大衛·孔恩（David Cone）、1980年羅恩·古德瑞（Ron Guidry）、1967年梅爾·史托戴邁爾（Mel Stottlemyre），至少都是30年前的事了。
這也是弗里德自去年簽下8年2.18億美元巨約後，再度證明自己具備接棒賈里特·柯爾（Gerrit Cole）扛起王牌重任的實力。
這場7：0的勝利是洋基隊史上第14次在開幕戰完封對手，讓洋基與海盜隊、雙城隊（含參議員時期）並列為1900年以來，大聯盟史上擁有第二多開幕戰完封勝的球團，僅次於勇士隊的15次。此外，這也是洋基隊史上第5次在開幕戰將對手安打數壓制在3支或以下（前四次分別為1988、1967、1942及1941年）。
Netflix轉播首秀 豪華球評陣容助陣
本場比賽除了賽事本身引人矚目外，也是影音串流巨頭Netflix作為MLB直播合作夥伴的首場賽事。為了迎接歷史性的一刻，Netflix請出豪華的錄音室分析團隊，包括傳奇球星貝瑞·邦茲（Barry Bonds）、艾伯特·普荷斯（Albert Pujols）以及安東尼·瑞佐（Anthony Rizzo）。
儘管巨人隊新任總教練托尼·維特羅（Tony Vitello）以及去年季中加盟的強打拉斐爾·德弗斯（Rafael Devers）賽前備受期待，但在弗里德的強力壓制下，巨人隊打線全場熄火。洋基隊贏球後，雙方將在週五繼續進行三連戰的後續賽事。