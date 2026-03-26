我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克隊於今（26）日在主場展現衛冕軍強大氣場，以119：109擊敗聯盟戰績榜首的奧克拉荷馬城雷霆隊，不僅成功守住主場，更親手終結了對手的12連勝。二當家杰倫·布朗（Jaylen Brown）全場狂飆31分、8籃板與8助攻，成為綠衫軍逆轉奪勝的頭號功臣。本場比賽另一大亮點是核心傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）的傷癒回歸。塔圖姆出戰35分鐘貢獻19分、12籃板與7助攻，並在防守端送出3次抄截。賽後談到搭檔布朗的表現，塔圖姆給予極高評價：「這個賽季他終於有機會在關鍵時刻掌控比賽。雖然我們合作多年並一起贏得總冠軍，但他本季展現了更強的責任感。當機會來臨時，他真正證明了自己隨時能挺身而出。」塞爾提克在首節開局並不理想，一度落後達雙位數。布朗賽後透露，球隊在第二節扭轉局勢的關鍵在於韌性。「我們只是頂住了壓力，雖然一開始投不進球，但我們始終執行進攻計劃。面對雷霆這種頂級防守球隊，如果你打得不夠強硬、不守住自己的進攻空間，不努力去擺脫接球，不做好接球前的戰術鋪墊，他們會讓你整晚都很艱難。」布朗認為塞爾提克今晚進攻端做得很好，始終保持防守人在球和籃框之間，保護好球，把球導向球隊想要的位置，並按照自己的意願發動進攻，而不是被對手主導進攻選擇。布朗進一步分析，球隊成功將對方送入犯規加罰狀態，並有效保護球權，不被對手主導進攻選擇，是今晚獲勝的分水嶺。對於在第四節多次造出雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的犯規，布朗笑稱這是一次「小小的還以顏色」，報了上次交手被對方假動作騙到的一箭之仇。這場勝利對塞爾提克而言極具指標意義。布朗坦言，在輸給森林狼後，全隊非常渴望這場勝利。「在主場擊敗全聯盟戰績最好的球隊感覺非常好。這場比賽具有季後賽級別的強度，對我們的磨合至關重要。」目前例行賽僅剩約9到10場，布朗強調球隊將利用接下來的每一場比賽來解決細節問題，特別是減少失誤並找回比賽節奏。隨著塔圖姆回歸且角色球員如斯切爾曼（Baylor Scheierman）等人持續進步，塞爾提克正朝著正確的方向邁進，為即將到來的衛冕之路做好萬全準備。