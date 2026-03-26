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▲湖人此役最大的收穫莫過於先發中鋒海斯（Jaxson Hayes）的爆發。（圖／美聯社／達志影像）

▲回顧過去三周，湖人在11場比賽中拿下了9場勝利，徹底扭轉了賽季初的頹勢。（圖／美聯社／達志影像）

近期洛杉磯湖人隊的表現無疑是全聯盟最具話題性的焦點，賽季中一度被譏笑為「偽強隊」，被認為打不了硬仗，但如今不僅防守提升，關鍵時刻的超神發揮也還在持續。在今（27）日客場以137：130力退印第安納溜馬隊的比賽中，湖人為這趟客場之旅畫下完美句點。這場勝利，唐西奇（Luka Doncic）神級的個人秀自然是居功厥偉，他寫下五項驚人紀錄。同時，一直困擾湖人的中鋒人選問題，似乎也已經在球隊內找到答案。唐西奇正以無可阻擋的姿態，強勢殺入年度MVP的討論行列。此役他出戰37分鐘，30投15中（包含三分球11投4中，罰球10罰9中），狂砍全場最高的43分，外加6籃板、7助攻與1抄截。光是在第1節，他就火力全開獨攬21分，早早為比賽定調；到了決勝時刻更穩穩罰進4球，徹底斷絕溜馬的反撲希望。更驚人的是，這一戰讓他一口氣締造了5項歷史紀錄：▪️ 單節破20分紀錄：生涯第32次單節得分突破20分大關，追平哈登（James Harden），並列NBA歷史第3。▪️ 連續破30分場次：連續11場比賽得分突破30分，不僅追平個人最長紀錄，更追平名宿歐尼爾（Shaquille O'Neal），並列湖人隊史第5。▪️ 湖人生涯破40分場次：身披紫金戰袍第16次轟下至少40分，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與戴維斯（Anthony Davis），獨佔隊史第7。▪️ 單季破40分場次：本季第14次單場得分突破40分，追平個人生涯單季最高紀錄。▪️ 客場之旅場均破40分：在6連客期間場均轟下40.7分，成為自1986年喬丹（Michael Jordan）之後，首位能在6連客場均得分破40的球員。除了唐西奇（Luka Doncic）的光芒，湖人此役最大的收穫莫過於先發中鋒海斯（Jaxson Hayes）的爆發。面對缺少主力中鋒的溜馬禁區，海斯把握住機會，全場11投9中，以極高的終結效率砍下加盟湖人以來的新高21分，外帶10籃板、2抄截與2阻攻。根據進階數據統計，海斯憑藉這場「20+10+2抄截+2阻攻」且命中率突破80%的誇張表現，正式加入了由賈霸與麥基（JaVale McGee）組成的湖人隊史專屬俱樂部。他不僅在攻防兩端展現了統治力，更證明了自己能完美勝任三巨頭身邊的終結者角色。當唐西奇(Luka Doncic)狂轟43分、里夫斯（Austin Reaves）穩定輸出25分8助攻、詹姆斯（LeBron James）貢獻23分9籃板9助攻時，海斯適時補上了球隊最需要的內線活力與籃板保護。回顧過去三周，湖人在11場比賽中拿下了9場勝利，徹底扭轉了此前的頹勢。唐西奇打出了加盟以來的最佳狀態，里夫斯確立了第二得分點的地位，而詹姆斯更是展現了極高的戰術適應力，打破了「湖人沒有他會更好」的荒謬言論。如今，隨著海斯在內線展現出的破壞力，湖人的陣容拼圖正逐漸完整。如果他能持續保持這種頂級的護框與擋拆終結效率，湖人不僅不用向外尋覓中鋒，更有底氣在季後賽與任何頂尖強權一較高下。