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洛杉磯湖人隊今（26）日作客印地安納，在雙核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）的帶領下，以137：130擊敗溜馬隊。除了主力球員發揮穩健，詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）在比賽中展現的防守韌性與一記勢大力沉的單手劈扣，成為全場最受矚目的焦點，連超級球星唐西奇賽後都對他的成長表示高度肯定。現年21歲的布朗尼今日獲得13分鐘的出賽時間，雖然數據僅為4分、2抄截與1火鍋，但他在場上的存在感十足。比賽中，布朗尼精準切入底線，接獲隊友妙傳後完成一記震撼全場的單手爆扣。進球後，布朗尼興奮地對著溜馬主場觀眾「吐舌頭」慶祝，這一幕瞬間引爆社群媒體，球迷紛紛調侃這招牌動作頗有父親年輕時的神韻。除了進攻端，布朗尼的防守更是獲得教練團青睞。他在上半場兩次精彩的個人防守阻斷了對手的追分勢頭。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後表示：「布朗尼進步非常明顯，他的運動能力和防守是我們這場比賽迫切需要的，全隊都對他充滿信心。」作為球隊頭牌、今日轟下43分的唐西奇也特別提到布朗尼的表現。唐西奇認為布朗尼在第四節剩餘4分多鐘時的那記中距離跳投，是穩住領先優勢的關鍵球之一。「他比去年進步太多了，」唐西奇說道，「他在訓練營的表現就讓我印象深刻，今天那記跳投非常關鍵，他這幾分鐘打得太棒了。」事實上，布朗尼本季在發展聯盟南灣湖人隊持續磨練，場均能貢獻9.4分、4.7助攻與3.8籃板。瑞迪克指出，布朗尼在過去三、四週的比賽中一直是表現最好的球員，目前正處於極佳的成長軌道。在這場勝利過後，湖人隊以47勝26敗的戰績穩居西區第三，領先金塊2場勝差，並對灰狼與火箭擁有對戰優勢。