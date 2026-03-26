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2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）開幕戰今（26）日開打，紐約洋基隊以7：0大勝舊金山巨人隊，但當家球星「法官」亞倫·賈吉（Aaron Judge）的表現卻顯得異常掙扎。他在家鄉球迷的噓聲中，單場慘吞4次三振，創下罕見的低迷紀錄，不過紐約媒體指出，球迷與球團或許無需過度擔憂，因為他一向慢熱，而且下一場就有望迎來爆發。身為加州林登（Linden）人，賈吉從小就是巨人隊球迷，但此次以客隊球員身分回到甲骨文球場（Oracle Park），他在賽前介紹與首打席便遭到全場噓聲伺候。賈吉此役5打席無安打，前4打席全部遭到三振，其中包含2次揮空三振與2次站著被三振，成為洋基先發名單中唯一沒有安打的球員。這項表現令人意外，因為在賈吉去年奪下生涯第2座美聯MVP的球季中，從未發生過單場4K的情況；他在2024年蟬聯MVP時，整季也僅出現過5次單場4K。根據《紐約郵報》分析，賈吉在開季初期表現慢熱並非首見。回顧他兩年前奪下MVP的賽季，首個月的進攻指數（OPS）僅為0.754，隨後才在5、6月迎來爆發。洋基球團在春訓期間更關注的是賈吉的身體狀況。去年他曾因右肘屈肌拉傷進入傷兵名單，影響了傳球表現，但在今年的世界棒球經典賽（WBC）中，賈吉多次展現強勁的傳球臂力，證明傷勢已完全康復。雖然他在WBC的打擊率僅0.222（27投6中），但身體機能已恢復至巔峰狀態。儘管開幕戰表現差強人意，但賈吉很快就有機會雪恥。週五洋基將對陣巨人隊左投羅比·雷（Robbie Ray），根據生涯數據統計，賈吉對戰雷的表現極具宰制力，生涯對戰成績8打數3安打，而且都是全壘打，獲得6次保送，僅被三振1次紐約媒體認為，這場低迷的表現很快就會被遺忘，只要賈吉在下場比賽中再度發揮「左投殺手」的本色，那位連3年繳出歷史級打擊數據的洋基隊長將會正式回歸。