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總統賴清德今（26）日在總統府接見中華職棒衛冕軍樂天桃猿，「獅迷」賴清德在致詞時，特別點名去年在季後賽對統一7-ELEVEn獅敲出關鍵3分砲的林智平，賴清德用幽默的口吻，叫林智平起立，「我心裡不大爽你知道嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了3分砲，雖然阻止了統一獅的奪冠之路，但是也可以看得出你的價值。」桃猿去年以年度第3名晉級季後挑戰賽，面對0勝2敗的劣勢，桃猿在季後賽連拿3勝，逆轉進入台灣大賽，並且以4勝1敗擊退中信兄弟，完成「下剋上」的壯舉，這也是樂天集團入主後的首冠。桃猿繼2018、2019年後，第3度進入總統府，接受總統接見。賴清德表示，桃猿能夠完成「下剋上」非常不容易，「我相信一開始大家並不看好。所以身為球迷是非常的欽佩。」賴清德先點名桃猿王牌洋投威能帝與守護神朱承洋，賴清德也提到陳冠宇，「我是冠宇的球迷，很喜歡看他投球。在日本職棒的時候，只要他投球，我都會看直播、轉播，他的滑球非常有威力。在12強的時候就可以看出來。」值得一提的是，身為獅迷的賴清德，特別點名去年在季後賽生死戰敲出關鍵3分砲的林智平，賴清德開玩笑表示，「請智平站起來，我心裡不大爽你知道嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了3分砲，雖然阻止了統一獅的奪冠之路，但是也可以看得出你的價值。」賴清德此話一出，全場笑開懷。隨後賴清德也提到桃猿老將林泓育，「他在台灣大賽對兄弟時敲出2分砲，給他掌聲。雖然是代表樂天桃猿，但他是我們台南南英商工出來的，有很多球員來自台灣，這代表台灣棒球的進步。棒球不僅沒國界，也沒有縣市的季線，好的球員可以到處追求夢想。」