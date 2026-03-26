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總統賴清德今（26）日在總統府接見中華職棒衛冕軍樂天桃猿，「獅迷」賴清德在致詞時，特別點名去年在季後賽對統一7-ELEVEn獅敲出關鍵3分砲的林智平，並表示，「我心裡不大爽你知道嗎？」林智平後續受訪時笑說，當下超級緊張，沒想過會被總統點名，「抱歉總統，我讓你不爽了，希望未來總統能夠就是支持我們樂天，那或許心情會更好一點。」林智平去年在季後挑戰賽關鍵G5生死戰，於第9局落後3分的情況下，從獅隊終結者陳韻文手中敲出追平3分砲，桃猿也因此續命，最後於延長賽逆轉取得台灣大賽門票，並以4勝1敗擊退中信兄弟，奪下樂天集團入主後首冠。桃猿今日接受總統賴清德接見，身為「獅迷」的賴清德，在致詞時，特別點名林智平，賴清德開玩笑表示，「請智平站起來，我心裡不大爽你知道嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了3分砲，雖然阻止了統一獅的奪冠之路，但是也可以看得出你的價值。」賴清德此話一出，全場笑開懷。林智平後續接受採訪時表示，完全沒想過會被總統點名，「我想說只是來坐一坐，然後聽總統講話這樣。」他直言心情緊張到爆炸，「因為總統說他不爽。我當下也不知道怎麼回答他，希望未來總統能夠就是支持我們樂天，那或許心情會更好一點。」林智平透露，在跟總統握手時，會長蔡其昌有提醒賴清德要注意，「然後總統就說『喔！就是你林智平，讓我那時候心情很不爽。』」林智平笑說，「棒球本來就是這樣，就是盡全力去發揮自己。抱歉總統，我讓你不爽了。」這是林智平第3次接受總統接見，前2次是2018年、2019年以Lamigo桃猿的球員身份接受蔡英文接見，「那時候比較沒感覺。因為就是比較單純，就想要一起跟球隊來這邊，看看總統工作的環境好或不好，但這一次來就特別緊張。」