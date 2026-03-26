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西區季後賽卡位戰進入白熱化，今日由聯盟排名第5的明尼蘇達灰狼在主場迎戰緊追其後的休士頓火箭。賽前灰狼僅領先火箭半場勝差，這場「排名大戰」因灰狼頭號球星愛德華（Anthony Edwards）的缺陣，演變成一場極致的防守肉搏戰。兩隊全場合計送出驚人的，命中率皆在40%左右掙扎，最終灰狼在延長賽驚濤駭浪中以不可思議的大逆轉，氣走火箭。開賽初期，兩隊手感如同明尼蘇達的天氣般冰冷。灰狼雖少了愛德華，但憑藉主場優勢與戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區，開局便展現強大防守威壓。火箭方面，核心杜蘭特（Kevin Durant）上半場徹底迷航，多次切入與中距離均在灰狼長人陣的干擾下失手。兩隊在第二節展開激烈的「阻攻大戰」，兩隊全場合計送出驚人的22個阻攻，禁區內幾乎每波進攻都伴隨著激烈的身體對抗。灰狼靠著蘭德爾（Julius Randle）的單打與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的側翼火力強撐，而火箭則由申京（Alperen Sengun）在籃下苦撐局勢。半場結束時，比分是罕見的，灰狼僅帶著1分微幅領先進入休息室。下半場灰狼一度掌控節奏，第四節甚至建立起的領先優勢。灰狼成功限制杜蘭特前45分鐘的火力，但比賽最後3分鐘，這位歷史級得分手終於甦醒，連續中距離得手幫助火箭追至一球之差。比賽最後1分鐘進入瘋狂劇本：杜蘭特先是命中高難度逆轉兩分，隨後蘭德爾回敬一顆超高難度單打扳平，他本場比賽共拿下24分。倒數8.2秒發生離奇轉折，灰狼戈貝爾在球尚未發進場時便產生技術性犯規，白送申京上罰球線且火箭保有球權。雖然申京罰進，但隨後杜蘭特發生傳球失誤，灰狼發動快攻卻慘遭申京送出一記「巨大火鍋」，雙方戰平進入延長。延長賽開局，灰狼陷入絕境。全場攻下25分的麥克丹尼爾斯在正規賽末段受傷退場，加上戈貝爾犯滿畢業、瑞德（Naz Reid）因抗議裁判遭驅逐，灰狼只能換上剩餘所有能打的球員苦撐。火箭趁機打出一波攻勢，眼看比賽就要定調，灰狼卻在主場觀眾吶喊下展現驚人韌性，短短兩分鐘內將士用命回敬瘋狂反擊再度超前。最後8.8秒，火箭杜蘭特切入造成犯規，生涯罰球極準的他竟發生罕見的第一罰失手，第二罰被迫故意不進。雖然火箭順利搶到進攻籃板，但隨後發生致命掉球失誤，最終無緣出手，灰狼便靠著這股感動全場的韌性守住勝果。而火箭雖有杜蘭特的30芬與申京的28分，卻無法在客場贏球，對於西區排名卡位戰可以說是一大打擊。