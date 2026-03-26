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明尼蘇達灰狼隊於今（26）日主場迎戰休士頓火箭隊，上演了一場載入史冊的驚天逆轉秀。灰狼隊在延長賽一度落後達13分的絕境下，竟在最後3分鐘發動一波15：0的恐怖攻勢，最終以110：108氣走火箭。根據ESPN報導，灰狼隊此舉創下了NBA 80年來「延長賽落後分差最大」的逆轉勝紀錄。本場比賽之前，在最近29個賽季裡，NBA球隊在例行賽延長賽落後超過10分時戰績是0勝180負。而今天的比賽，灰狼在例行賽開始時落後13分，之後他們打出15：0的高潮並最終逆轉取勝，他們將這一戰績數據改寫成了1勝180負，同時這也是NBA歷史上加時賽中逆轉比分最大紀錄。本場比賽雙方互有領先，第四節剩餘3分鐘時，灰狼曾以93：82領先11分，但隨後火箭展現強大韌性回擊一波13：2的攻勢，強行將比賽拖入延長賽。此時，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖有14分14籃板與關鍵阻攻的表現，卻因在末段對申京（Alperen Sengun）發生關鍵犯規送杜蘭特（Kevin Durant）上罰球線追平，並在隨後6犯畢業，為灰狼埋下隱憂。進入延長賽後，火箭隊謝潑德（Reed Sheppard）、杜蘭特與申京聯手發威，在比賽還剩3分鐘時，火箭以108：95領先多達13分。正當主場球迷以為大勢已去時，灰狼隊卻在蘭德爾（Julius Randle）與麥丹（Jaden McDaniels）的帶領下爆發，趁著杜蘭特與火箭團隊連續失誤，發動了一波勢如破竹的15：0反擊，不僅收復失地更完成驚天逆襲。火箭隊中鋒申京今日表現極具侵略性，砍下30分6籃板3助攻，並在正規賽末段大帽蘭德爾，是將比賽拖入延長的功臣。然而，超級巨星杜蘭特雖然同樣繳出30分8助攻，卻在關鍵時刻出現致命失誤與罰球不中，導致火箭在延長賽領先13分的情況下慘遭翻盤。灰狼隊方面，蘭德爾穩定貢獻24分6籃板6助攻，麥丹則拿下全隊最高的25分。在當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）因傷缺陣期間，灰狼近4場拿下3勝1負，目前穩居西區第五。根據最新消息，愛德華茲最快將於週日對陣活塞隊的比賽中復出。