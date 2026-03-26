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金州勇士今日於主場大通銀行中心（Chase Center）迎戰布魯克林籃網。儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因膝蓋傷勢缺陣，且射手穆迪（Moses Moody）剛因傷整季報銷，但勇士隊今日有神兵天降。巴西籍前鋒桑托斯（Gui Santos）打出生涯代表作，全場狂砍，帶領勇士以驚險氣走籃網，成功在主場守住勝利。在勇士陷入傷兵困擾的黑暗期，年僅23歲的桑托斯成為了今日最耀眼的明星。他今日在場上展現了極佳的進攻侵略性，無論是外線投射還是切入禁區都讓籃網防線防不勝防。，不僅刷新了個人生涯最高得分紀錄，更在關鍵第四節連續命中跳投，成為勇士能抵擋籃網反撲的核心動力。籃網隊雖然陷入8連敗的低潮，但在比賽末段展現了強大的韌性，靠著全隊六人得分上雙的均衡火力，與勇士始終保持拉鋸，三節打完甚至取得領先。然而，勇士隊今日團隊戰力均衡，除了桑托斯的爆發，強援。團隊在讀秒階段靠著穩定的罰球鎖定勝局。這場勝利對目前排在西區第10的勇士隊至關重要。在缺少當家球星柯瑞（本季場均 28.5 分、5.1 助攻）的情況下，勇士的進攻端一度陷入停滯。今日桑托斯的橫空出世，為總教練柯爾（Steve Kerr）現階段的陣容注入了一劑強心針。若桑托斯能持續維持今日的進攻效率，勇士在柯瑞傷癒回歸後，將擁有更深厚的輪替競爭附加賽。