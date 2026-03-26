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中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（26）日接受總統賴清德接見，新任總教練曾豪駒在致詞時，除了感謝球團、球迷的支持，還特別點出3位離隊的成員，分別是前任總教練古久保健二，投手「老虎」黃子鵬以及洋投魔神龍（Marcelo Martinez，舊譯：魔神樂），「我要謝謝古久保教練，在去年帶領我們拿下這一座睽違已久的總冠軍，這座總冠軍也是我們共同的回憶。」此外，曾豪駒還向「獅迷」賴清德喊話，「明年再來跟總統報告。」曾豪駒去年身為桃猿教練團成員，今日以新任總教練身份接受總統的召見，「這是一個最高的榮耀，這幾年每一支冠軍隊伍都會進到總統府，這對我們是追求最高的榮耀。也是形成良好的傳統，當然我們也希望，可以延續下去。」不過話鋒一轉，曾豪駒對「獅迷」賴清德喊話，「我們很珍惜這次的機會，也希望今年球季繼續努力，明年再來跟總統報告。」雖然曾豪駒以新任總教練身份致詞，但他特別感謝3個人，首先是前任桃猿總教練、現任味全龍統籌教練古久保健二，「我要謝謝古久保教練，在去年帶領我們拿下這一座睽違已久的總冠軍。」曾豪駒後續感謝轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬與味全龍洋投魔神龍，「2人這幾年對球隊的貢獻，給予球隊很大的幫助。這座總冠軍也是我們共同的回憶。」曾豪駒直言，這座冠軍得來不易，除了感謝球團長期的照顧，還有10號隊友們的支持，「不管是順境、逆境，球迷總是給我們力量，然後為我們吶喊，這是（球迷）共同努力的成果。」曾豪駒說，去年在一片不看好的情況之下，全員凝聚在一起、目標一致，「所以這是甜美的果實，也希望我們能夠在今年一樣展現能力，爭取2連霸。」