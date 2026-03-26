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2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊啟用隊史首位台裔混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），刮起一股「費仔旋風」，也讓不少網友化身「鍵盤球探」，替國家隊尋找未來的混血可用之兵。中職會長蔡其昌表示，網友的名單聯盟都有看到，也請國際組去建立聯繫管道，蔡其昌指出，會以交朋友的方式持續互動；至於台裔球星未能能否打中職，蔡其昌直言這必須由6隊領隊共同討論，「我們基本上是抱持歡迎的態度，至於怎麼歡迎，需要6隊達成共識。」費爾柴德在經典賽的好表現，也讓台灣棒球近期刮起「費仔效應」，不少網友當起「鍵盤球探」開始替國家隊尋覓台裔混血球員，包含目前效力於維吉尼亞大學、被台灣球迷戲稱為「尤達」的Noah Yoder，康乃狄克大學捕手Alex Cantwell與德州大學投手Jadyn Furgason。蔡其昌今日表示，無論是球迷提供的名單，還是聯盟國際組主動去找的球員，只要找到人，都會盡快建立聯絡方式，「持續的關懷、交朋友才是對方願不願加入（中華隊）的關鍵。就像之前的費爾柴德（Stuart Fairchild）、隆恩（Jonathon Long），他們不只跟我們熟，連家族、家人都跟我們很熟。」蔡其昌直言，混血球員畢竟是美國人，對台灣的連結度可能比較低，所以要像交朋友一樣持續互動，「這也是未來要邀請他們回來打球，成功機率才會高。聯盟國際組會持續做聯繫工作。」蔡其昌指出，若有在美職體系，國際組會跟所屬球團聯繫，但有些球員還沒進到美職體系，聯繫難度會相對較高，「未來教練團需要怎麼樣類型、條件的選手，這部分會留給總教練去做最後決定。」至於未來台裔混血球員能否來台打中職，蔡其昌說這必須要6隊的領隊一起討論，「如果真的有這樣的需求，聯盟應該也有相關規定，看看6隊的想法。」蔡其昌說，站在個人立場，當然希望台裔混選手們留在大聯盟發光發熱，「但如果有一天他們有興趣來中職，我們基本上是抱持歡迎的態度，至於怎麼歡迎，需要6隊達成共識。」