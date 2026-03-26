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▲勇士若能頂住這段「柯瑞空窗期」，待主力回歸後，這群獲得實戰洗禮的板凳軍團或許真的能成為季後賽競爭中最不可預測的變數。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（26）日在主場大通中心上演了一場驚心動魄的逆轉秀。在缺少看板球星柯瑞（Stephen Curry）與主將巴特勒（Jimmy Butler）的情況下，勇士全場狂送平賽季新高的26次失誤，一度落後達13分。所幸二年級生桑托斯（Gui Santos）挺身而出，繳出生涯代表作的31分，聯手波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在末節反撲，終場以109：106險勝布魯克林籃網，收下二連勝，也將戰績提升至35勝38敗，繼續保有衝擊西區附加賽的生機。在星光黯淡的陣容中，二年級生「巴西王子」桑托斯成為了今晚灣區最閃耀的星。日前桑托斯剛簽下一份為期3年、總價值1500萬美元（約合新台幣4.7億元），並包含2028-29球季球員選項的合約。二月時，勇士就有傷兵困擾，當時的桑托斯宛如救世主。在12場比賽中，就有11場得分達到雙位數。2月期間他場均繳出15分、5.6籃板、3.8助攻與1.6抄截的數據，投籃命中率高達58.8%。今日桑托斯全場轟下生涯新高的31分，在球隊進攻陷入停滯時，多次利用突破與外線冷箭穩住局勢。尤其在第四節，當勇士一度落後達13分時，桑托斯的連續得分吹響了反攻號角，展現了極強的心理素質。除了桑托斯外，二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也貢獻了22分、6籃板與5助攻的全能數據，他在組織進攻上的成長，讓這支缺乏發動機的勇士隊在亂戰中還是能維持基本的競爭力。雖然勇士整場比賽節奏混亂，但休賽季補強的梅爾頓（De'Anthony Melton）在讀秒階段展現了老將價值。他先是造成犯規穩穩罰進超前分，隨後在防守端精準預判，成功封鎖了籃網新秀薩拉夫（Noam Yaacov）的最後一擊。這種「3D」特質正是目前這支殘陣勇士最缺乏的定海神針。全場26次失誤讓對手轉化為28分得分，這是勇士此役陷入苦戰的根本原因。在失去柯瑞的組織與牽制力後，勇士的進攻體系顯得支離破碎，多次傳球被籃網威廉斯（Ziaire Williams）直接攔截。若勇士想在接下來的賽程中突圍，降低非受迫性失誤已是迫在眉睫的課題。這場勝利對勇士而言，其實只有結果是好的，過程卻是一敗塗地。目前勇士處於西區季後賽邊緣，再多名主力還無法回歸下，每一場球都像是在走鋼索，等著哪一個小將爆發救球隊。今日雖然靠著桑托斯的爆發「絕處逢生」，但面對正處於9連敗低潮、且明顯無心戀戰的籃網，勇士竟需纏鬥至最後一刻才分勝負，顯見球隊目前的戰力缺口依然巨大。換個角度看，在主力缺陣期間能挖掘出桑托斯、波傑姆斯基等年輕球員的抗壓性，對勇士的未來確實並非壞事。勇士若能頂住這段「柯瑞空窗期」，待主力回歸後，這群獲得實戰洗禮的板凳軍團或許真的能成為季後賽競爭中最不可預測的變數。