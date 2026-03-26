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金州勇士隊今（26）日在主場迎戰布魯克林籃網隊，上演一場驚險的拉鋸戰。在主力前鋒摩西·穆迪（Moses Moody）因膝傷提前退場的陰霾下，巴西籍二年級前鋒桑托斯（Gui Santos）挺身而出，全場16投11中、包含4記三分球，狂砍職業生涯新高的31分，率領勇士以109：106險勝籃網。桑托斯本場比賽展現了極其細膩的低位單打技術，特別是在第三節單節狂拿15分，成為球隊緊咬比分的關鍵。賽後他透露，這些侵略性十足的低位腳步深受父親影響：「這都源於我的父親，他曾是一名高大的中鋒，我觀察他的低位腳步已經15年了，現在我只是有了展示的機會。」除了個人得分，桑托斯在關鍵時刻與隊友的配合也令人印象深刻。談到一次面對三人包夾時，將球拋給221公分長人克里斯塔普斯·波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）完成空接終結，他笑稱：「我知道克里斯塔普斯就在下面，只要把球往上扔，他就能接住並投進。」桑托斯的爆發表現贏得教練組與老將們的一致認可。總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）表示：「看到桑托斯真正綻放光芒令人高興，他對自己充滿信心，我也對他非常有信心。」球隊領袖德雷蒙德·格林（Draymond Green）則對桑托斯的職業態度大加讚賞：「桑托斯剛來的時候看起來不像NBA球員，但他每天都非常努力，從他來到這裡的那天起，就從未偏離過前進的方向。」儘管贏得勝利，但摩西·穆迪的受傷讓勇士更衣室氣氛顯得沉重。桑托斯強調穆迪對球隊的重要性，並表示全隊都會支持他康復歸來。此外，本場比賽也是勇士隊主場連續第600場門票售罄的里程碑。桑托斯特別感謝「勇士國度」的支持，稱球迷是球場上的「第六人」，在第四節給了球隊反撲的能量。勇士隊在經歷漫長的客場之旅後回到主場奪勝，目前正努力在老將與年輕球員的接力下，持續衝擊季後賽席次。