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中華職棒會長蔡其昌今（26）日隨衛冕軍樂天桃猿前往總統府，接受總統賴清德接見，會後被問到近期受到高度討論的「布坎南事件」的調查結果，蔡其昌表示，調查有難度，會在能力範圍進行，一有結果就會向球團報告。中職秘書長楊清瓏指出，事件當下有請雙方球團做出說明，初步回應是沒有違背接觸，但聯盟仍會進一步去了解。該事件起緣於今年1月10日雄鷹開訓日，當時雄鷹總教練洪一中一時嘴快「暴雷」，透露雄鷹有望補強去年效力富邦悍將的美國籍右投布坎南（David Buchanan，現譯：坎南）。由於當時悍將未給予布坎南離隊同意書，雄鷹若想簽約，需要等到2月28日後才能談約，因此洪總的一番言論，引起軒然大波。雄鷹球團也在後續發出聲明，並布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場，「球團內部訊息傳達上有疏失，向富邦球團致上歉意，球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。」悍將球團則回應，「球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。」聯盟當下承諾會啟動調查，若有發現違規，將進行懲處，最終在2月28日，雄鷹發布新聞稿，宣布正式網羅布坎南，並改譯名「坎南」，並感謝富邦悍將球團給予離隊同意書，才能提前順利網羅。今日被問到該事件的調查結果，蔡其昌表示，當下事件發生後，就立刻請秘書長楊清瓏啟動調查，「結果會再跟雙方球團報告，但大家也知道，要調查很困難，因為我們沒有司法調查權，但會就行政權能做到的範圍盡力去查。調查結束後，具體時間表可能要再問秘書長，因為事情很多，他們還在努力中。」聯盟秘書長楊清瓏表示，當時有先請雙方球團做出說明，「他們表示並沒有違背，也沒有接觸。但我當下有跟他們講，如果調查如果有違背的話，聯盟會懲處。不過他們一開始是說他們都沒有。我們也知道這個調查確實會有難度，我們先尊重他們，但也請他們依照規章的制度來走。」楊清瓏說，初步雙方都表示沒有違反規定，但聯盟仍會進一步去了解，「如果最終有結果出來，我們會在領隊會議來做陳報，也看領隊會議最後的結果是怎麼樣。」