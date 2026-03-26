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金州勇士隊於今日在主場以109：106險勝布魯克林籃網隊，結束了艱辛的11天7城長途客場之旅。儘管全隊因體力透支在上半場出現15次失誤，但最終仍在第四節完成逆轉。總教練科爾（Steve Kerr）賽後特別點桑托斯（Gui Santos），稱讚他已進化為球隊目前的「最強組織核心」，並對陣中傷兵的復出進度給出明確標準。在柯瑞’（Stephen Curry）等主力缺陣期間，桑托斯不僅在進攻端大放異彩，此役更轟下職業生涯新高的31分。科爾在賽後採訪中給予高度評價，直言：「由於目前的傷病情況，桑托斯可能是我們現在最棒的組織核心。」科爾指出，桑托斯進步最顯著的地方在於控球與持球擺脫能力，這讓他能頻繁切入禁區為隊友創造高品質的進攻機會。「他打球非常聰明，腳步細膩且對投籃充滿信心，看到他在這個階段打出身價真的很有趣。」科爾說道。除了桑托斯外，科爾也肯定了波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的侵略性，以及裴頓（Gary Payton II）連續命中16球、極具爆發力的進攻效率。談到本場比賽的低迷開局，科爾坦言疲勞是最大敵人：「我們在大半場比賽裡打得就像陷在泥潭裡一樣。11天奔波7座城市，凌晨3點才抵達酒店，這不僅影響身體，更影響大腦判斷。」儘管上半場出現多次低級失誤，但科爾對球員能在第四節找回節奏並守住勝利感到自豪，並預期在兩天的休息後，球隊能在週五對陣華盛頓的比賽中恢復狀態。針對外界最關心的核心球星庫里何時回歸，科爾強調會採取極其謹慎的態度。他明確表示，球隊將嚴格遵循醫務主管里克·塞萊布里尼（Rick Celebrini）的專業建議。「原則很簡單，只要里克說他準備好了，他就會重新回到場上。」科爾表示，在庫里完全恢復健康的前提下，才會讓他上場並逐步增加時間為季後賽熱身。至於另一名老將霍福德（Al Horford），科爾確認其情況正在好轉，但週五仍無法出戰。勇士隊在鎖定附加賽席位後，正努力在追求勝場與保護球員健康之間取得平衡。隨著桑托斯等年輕球員的崛起，勇士在季後賽前的輪替深度無疑增添了更多保障。