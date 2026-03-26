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▲吳鳳教英文遭酸民嗆，為此他發文回應。（圖／吳鳳臉書）

土耳其裔男星吳鳳長年在台灣發展演藝事業，近日他開設實用英語線上課程，希望可以讓非母語者也能開口說英文，沒想到卻遭到酸民留言「土耳其人憑什麼教英文」，為此他無奈回應，表示自己曾小就讀國際學校學英文，現在甚至精通四種外語，希望外人不要隨意斷定自己的努力。面對質疑吳鳳沒資格教英文一事，他親自說明自己的語言背景，他透露自己12歲就進入國際學校就讀，父親當年花了不少心力與資源，希望他能接受更國際化的教育，而這也成為他接觸外語、愛上語言學習的起點，如今已能熟練運用土耳其語、英語、德語與中文4種語言，認為自己可以透過「非母語者」的角度教學，更能夠讓台灣人輕鬆上手。吳鳳強調，自己並不是「掛名教英文」，他指出，過去曾擔任英文導遊、主持英文節目，還用英文訪問過好萊塢明星，這些經驗讓他相信，語言能力不該只看國籍，而是要看一個人是否真的能運用、能溝通、能幫助學習者建立自信。對於「不是英語母語者就不能教英文」的質疑，吳鳳表示正因為自己不是天生就會說英文，反而更能理解學習者一路走來的挫折，他觀察到，大部分台灣人學英文多年，卻始終不敢開口，最大的問題往往不是單字量不夠，而是把說英文視為一種壓力，他希望自己推出的課程，可以幫助更多人跨過心理門檻，真正把英文當成工具使用，而不是一看到英文就退縮。