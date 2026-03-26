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▲休士頓火箭最後3分鐘遭遇灰狼隊15：0的毀滅性反擊，最終以108：110惜敗。當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在受訪時將敗戰責任攬在自己身上。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊 戰績狀況 備註 1-3 雷霆、馬刺、湖人 第一梯隊 雷霆、馬刺已鎖定季後賽 4-6 金塊、灰狼、火箭 第二梯隊 火箭卡位戰失利落後1.5勝場 7-10 太陽、快艇、拓荒者、勇士 附加賽區 快艇領先拓荒者1.5勝場競爭第 8 11-15 鵜鶘、灰熊、獨行俠、爵士、國王 無緣季後賽 已提早備戰休賽季

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺階段，西區在今（26）日賽後發生劇烈震盪。聖安東尼奧馬刺豪取7連勝直逼聯盟第一；金塊雙核約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）合力轟炸寫紀錄；而休士頓火箭則在延長賽一度領先13分的情況下，慘遭明尼蘇達灰狼15：0的攻勢逆轉，寫下聯盟近29年來最恥辱的輸球紀錄。西區第二梯隊的關鍵卡位戰，由休士頓火箭對陣明尼蘇達灰狼。火箭核心申京（Alperen Sengun）全場拚到嘴唇流血，展現強大鬥志。第四節末段，杜蘭特（Kevin Durant）發生致命失誤，申京的一記火鍋將比賽拖入延長賽。進入延長賽後，火箭一度取得13：0的領先，眼看勝券在握，不料灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）助威下，竟回敬一波15：0的逆天高潮。根據數據統計，過去29個賽季，延長賽領先達10分的球隊戰績為180勝0敗，火箭今日硬生生打破這項紀錄，吞下史詩級的敗仗。此役過後，灰狼以45勝28敗暫時領先火箭的43勝29敗達1.5個勝場，卡位戰佔據上風。除了第二梯隊的卡位戰，西區龍頭之爭也進入白熱化階段。雷霆今日不敵塞爾提克後，12連勝慘遭終結；反觀馬刺在「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下豪取7連勝。文班亞馬今日僅打三節就繳出19分、15籃板、7阻攻的恐怖數據，單月阻攻數來到45次。目前馬刺的戰績來到55勝18敗距離榜首雷霆只剩2場勝差。文班亞馬本季展現出的統治力，讓他成為史上首位有望在同一年包攬MVP、DPOY並入選年度第一隊與防守第一隊的球員。湖人隊在擊敗溜馬後，結束了艱難的「6連客」行程，取得5勝1敗的成績。唐西奇成為自1986年的喬丹後，首位在連續6場客場中場均轟下40+的球員，帶領湖人居西區第三，領先第四的金塊1.5場勝差。而金塊也不遑多讓，今日雙核集體爆發，約基奇（Nikola Jokic）狂砍23分、21籃板、19助攻的超級大三元，穆雷（Jamal Murray）則轟下53分外帶9記三分球，率隊擊敗獨行俠收下四連勝，死守西區第四。