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▲23歲的巴西小將吉·桑托斯（Gui Santos）成為了拯救球隊的奇兵。（圖／美聯社／達志影像）

▲養傷中的當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）透過影片向全場喊話：「600場連續售罄，讓我們把這個紀錄延續下去，讓勇士國度繼續生機勃勃！」（圖／美聯社／達志影像）

▲王朝最美好的部分，或許不是那些高高掛起的冠軍錦旗，而是這14年來，無論巔峰或低谷，這1100萬人次始終願意走進球場，與球隊站在一起。（圖／美聯社／達志影像）

當地時間周三夜晚（台灣時間3月26日），舊金山大通中心（Chase Center）迎來了一個浸透著歲月重量的歷史性時刻。隨著金州勇士隊與布魯克林籃網隊的比賽正式開打，勇士隊達成了一項傲人的里程碑——主場連續600場比賽門票售罄。這傳奇的紀錄始於2012年12月18日（當時對陣紐奧良黃蜂）、跨越近14年的漫長軌跡，不僅是NBA歷史上第六長的連續滿座紀錄（僅次於獨行俠、拓荒者、熱火、塞爾提克與公牛），更是勇士國度（Dub Nation）最純粹、最動人的忠誠展現。根據官方統計，這600場比賽期間，湧入現場觀賽的總人次超過了1100萬。從甲骨文球館（Oracle Arena）的343場，到大通中心的257場，這14年見證了一個籃球王朝的崛起、輝煌與陣痛，也承載了一整代球迷的青春。在連這段時間裡，勇士隊在599場例行賽和季後賽中取得了427勝172負（勝率71.3%）的主場戰績，其中包括球隊​​創下的NBA紀錄——常規賽主場54連勝，從2015年1月31日到2016年3月29日。然而，在這個理應狂歡的歷史之夜，勇士全隊上下卻帶著一絲沉重的苦澀。前一場對陣獨行俠的比賽中，主力前鋒摩西·穆迪（Moses Moody）遭遇重傷賽季報銷。帶著疲憊與低落的情緒結束漫長的客場之旅，勇士隊在開局顯得步履蹣跚。面對戰績慘淡的籃網，勇士上半場竟出現了多達15次失誤，在場上猶如深陷泥淖。但與球員的急躁形成強烈對比的，是看台上那令人動容的包容。面對球隊的低級失誤，主場球迷沒有爆發噓聲，而是用更為熱烈的加油聲，為這支曾帶給這座城市無數榮耀的球隊帶來鼓舞。他們榮辱與共，因此不會在低谷時轉身離去。下半場，比賽迎來了轉機。在球隊輪替捉襟見肘之際，23歲的巴西小將吉·桑托斯（Gui Santos）成為了拯救球隊的奇兵。他全場狂轟生涯新高的31分，多次透過積極的空切與低位單打撕裂對手防線。正如球評所言，桑托斯如今對勇士的戰術價值，甚至已經超越了波傑姆斯基（Brandin Podziemski），他補足了球隊極度渴望的大型側翼得分點。當第四節勇士終於反超比分時，現場大螢幕打出了「600」的字樣。養傷中的當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）透過影片向全場喊話：「600場連續售罄，讓我們把這個紀錄延續下去，讓勇士國度繼續生機勃勃！」隨後，如夢初醒的球迷們意識到自己正見證著歷史，全場爆發出季後賽級別的震耳欲聾的歡呼聲。在主場球迷的助威下，老將德雷蒙德·格林（Draymond Green）在最後時刻穩穩罰進關鍵兩球，以109：106為這個充滿戲劇性與歷史意義的夜晚畫下完美句點。這場比賽，勇士隊雖然贏了，但過程暴露出的問題依然嚴峻。在柯瑞缺陣的情況下，被賦予第一進攻選擇的波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）顯得左支右絀，單場發生6次失誤。球隊整場高達26次的失誤，證明了這支老化的王者之師仍面臨著艱難的陣痛期。但在這寫下600場滿座里程碑的夜晚，競技場上的跌宕起伏似乎都被賦予了另一層意義。歲月的車輪不曾停歇，無論遭遇了什麼傷痛與低潮，維持成績是職業體育最殘酷的生存法則，卻也是它推動球員熱血拚搏，展現競技最迷人之處。王朝最美好的部分，或許不是那些高高掛起的冠軍錦旗，而是這14年來，無論巔峰或低谷，這1100萬人次始終願意走進球場，與球隊站在一起。跨過600場的門檻，勇士隊的故事，還將在球迷的守護下，繼續寫下去。