我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平：定義二刀流傳奇的300轟與700K

各隊主砲蓄勢待發：賈吉、哈波有望進入400轟俱樂部

▲紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）目前生涯通算368轟，距離400轟里程碑僅差32支。（圖／美聯社／達志影像）

選球＋強打俱樂部：拉米瑞茲、索托與阿庫尼亞

▲大都會隊的索托（Juan Soto）目前通算896次保送，距離1000次保送僅差104次。（圖／路透／達志影像）

傳奇投手區：500救援與奪三振排行大洗牌

▲兩位準名人堂老將3553K的韋蘭德（Justin Verlander）與3489K薛澤（Max Scherzer）正展開激烈的排名互咬。（圖／美聯社／達志影像）

2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽季正式揭幕，今年除了各隊激烈的冠軍爭奪戰外，同時也有多名明星球員有望達成個人的傳奇里程碑。《MLB.com》特別點名多位超級巨星，包含洛杉磯道奇的大谷翔平、紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）在內，多項足以載入史冊的里程碑都有望在今年賽季陸續達成。身為當今球界最具指標性的球星，洛杉磯道奇隊的大谷翔平本季將挑戰同時達成「300支全壘打」與「700次奪三振」的神級領域。截至開季，大谷已經累積280轟與670次三振。根據數據顯示，大聯盟史上僅有貝比魯斯（Babe Ruth）與大谷曾達成200轟且擁有投球三振紀錄，若大谷能在本季順利樹立「300-700」的障礙，絕對會進一步在大聯盟的歷史洪流中確立「史上最強二刀流」的歷史地位。紐約洋基隊長賈吉目前生涯通算368轟，距離400轟里程碑僅差32支。考慮到他曾是史上最速達成300轟的重砲，本季達標幾乎是指日可待。值得一提的是，今年可能不只賈吉一人進入「400轟俱樂部」。包括差37轟的費城人哈波（Bryce Harper）、差33轟的道奇弗里曼（Freddie Freeman）以及差31轟的教士馬查多（Manny Machado）都在射程範圍內。多位準名人堂球星同時衝刺400轟，堪稱近代棒球史罕見的盛況。守護者隊的拉米瑞茲（José Ramírez）目前累積285轟、287盜，只要再補上15轟、13盜，就能成為史上第9位達成「300轟300盜」的球員。大都會隊的索托（Juan Soto）目前通算896次保送，距離1000次保送僅差104次。年僅27歲的他若成功在本季達標，將成為史上最年輕達成千次保送的強打之一。勇士隊的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）距離「200轟、200盜」僅差14轟，考量他的年齡與速度，他將挑戰成為史上最速達標這一紀錄的頂尖開路先鋒。紅襪隊守護神簡森（Kenley Jansen）目前通算476次救援成功，只要再拿24次就能晉升「500救援俱樂部」，比肩傳奇李維拉（Mariano Rivera）與霍夫曼（Trevor Hoffman）。兩位準名人堂老將3553K的韋蘭德（Justin Verlander）與3489K薛澤（Max Scherzer）正展開激烈的排名互咬。兩人本季的首要目標皆是超越傳奇強投薩頓（Don Sutton）的3574K，挺進歷史奪三振排行榜前7名。