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商業雜誌《富比士》於24日公布了2026年MLB球員年薪與代言總收入排行榜。洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平以破紀錄的1億2700萬美元傲視群雄。然而，同為聯盟看板球星的紐約洋基隊當家外野手賈吉（Aaron Judge）僅名列第5名，這項結果立刻在社群網路上引爆球迷的強烈質疑與不滿。大谷翔平的「霸榜」雖在外界預期之中，但緊追在後的第2名卻是同屬洋基隊的外野手貝林傑（Cody Bellinger）。貝林傑在2025年季後與洋基重新簽約，雖然他本季的基本年薪3250萬美元不如賈吉的4010萬美元，但他還領有前東家小熊隊支付的250萬美元，加上洋基端出的2000萬美元鉅額簽約金，讓他的球場總收入衝上5500萬美元。若再加上150萬美元的場外副收入，貝林傑以總收入5650萬美元硬生生擠下賈吉。自2023年起履行9年大合約的賈吉，在場外擁有高達600萬美元的代言收入（合作品牌包含Polo Ralph Lauren與Prime Hydration等），這項數據在全聯盟僅次於大谷翔平。他的副收入甚至遠超排名第3的塔克（Kyle Tucker）與第4的索托（Juan Soto）。然而，在貝林傑的簽約金灌水，以及剛與道奇簽下天價合約的塔克等人的合約紅利夾擊下，賈吉的總收入最終只能委屈落在第5名。雖然球迷能理解大谷翔平的收入規模屬於特例，但看到洋基隊長賈吉的排名落後於其他球員，立刻在社群平台X上炸開了鍋。大批粉絲為賈吉抱屈，紛紛留言痛批：「貝林傑第2？賈吉第5？哇喔」、「貝林傑賺得比賈吉還多，這根本不可能吧」、「洋基有3人進榜，但賈吉竟然不是最高」、「塔克和貝林傑的排名在索托和賈吉前面，這太不合理了，太扯了」、「比起大谷的副收入，我更震驚貝林傑竟然拿得比賈吉還多！」。