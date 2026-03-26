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▲2026年日本職棒（NPB）賽即將開打。今年最新「台灣球員」名單中，總計有13名台將。（圖／取自NPB X）

▲據日本媒體報導，徐若熙的日職一軍例行賽初登板預計落在4月1日。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲宋家豪是台灣旅日代表性牛棚投手，長期在一軍穩定出賽。（圖／桃園市政府提供）

▲古林睿煬最快球速達157km/h的台灣王牌投手。（圖／取自產經體育）

▲日本職棒（NPB）埼玉西武獅已經與林安可完成簽約，他今年將在此打拚。（圖／統一獅提供）

▲徐若熙是台灣最具天賦的速球型投手之一，最快球速狂飆至158km/h。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲孫易磊最快球速約155km/h。球威與身材條件極佳。（圖／NOWnews資料照）

▲林家正正式轉為日本火腿支配下球員，本季從二軍出發。（圖/©️H.N.F. 提供）

▲徐翔聖是潛力極佳的年輕投手，目前處於養成初期，球種成熟度與對決打者的經驗仍需時間累積。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.13）

▲陳睦衡投球機制完整，發展路線偏向先發型投手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.02）

▲結束WBC驚奇之旅後，張峻瑋將帶著寶貴的國際賽經驗回歸母隊福岡軟銀鷹，全力為拚上「支配下」名單而戰。（圖／中職提供）

▲東北樂天金鷲陽柏翔守備靈活且機動性佳的內野潛力股。（圖／記者林柏年攝,2025.11.08）

▲孫易磊雖然擁有最快達155km/h的優異球速與出色的身材條件，但現階段仍處於適應高強度職業層級的過程中。（圖／美聯社／達志影像）

球員 目前球隊 位置 年齡 層級 加盟年 最快球速 / 戰力特色 宋家豪 樂天金鷲 投手 32歲 一軍 2015年 150km/h，經驗豐富的牛棚主力 古林睿煬 日本火腿 投手 26歲 一軍 2024年 157km/h，具先發輪值實力王牌 林安可 西武獅 外野手 28歲 一軍 2025年 左打重砲，中長程火力與選球佳 徐若熙 軟銀鷹 投手 25歲 一軍 2025年 158km/h，極高揮空率速球型投手 孫易磊 日本火腿 投手 20歲 二軍／育成 2023年 155km/h，球威與身材條件優異 林家正 日本火腿 捕手 28歲 二軍／育成 2026年 具備豐富比賽經驗，防守配球見長 徐翔聖 養樂多 投手 18歲 二軍／育成 2024年 150km/h，身體條件佳的潛力新秀 黃錦豪 讀賣巨人 投手 18歲 二軍／育成 2024年 147km/h，基本功紮實且控球穩定 陳睦衡 歐力士 投手 18歲 二軍／育成 2024年 150km/h，投球機制完整的先發型 蕭齊 樂天金鷲 投手 18歲 二軍／育成 2024年 153km/h，高簽約金入團潛力右投 張峻瑋 軟銀鷹 投手 18歲 二軍／育成 2024年 158km/h，球速極快且發展空間大 林冠臣 西武獅 外野手 21歲 二軍／育成 2024年 身體條件不錯，具備出色打擊潛力 陽柏翔 樂天金鷲 內野手 19歲 二軍／育成 2024年 守備靈活性與機動性佳的內野新星

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▲林安可今（30）日現身埼玉縣出席入團記者會，正式披上西武獅隊「73」號戰袍。他在記者會中表示非常期待與昨日剛舉辦入團記者會、今年剛加盟軟銀鷹的徐若熙上演「台灣內戰」。（圖／記者葉政勳攝）

▲火腿監督新庄剛志除了點名表揚先發大將有原航平外，更對飆出160公里生涯最速紀錄的台灣強投古林睿煬給予高度評價。（圖／ⒸH.N.F.提供）

2026年日本職棒（NPB）賽即將開打，近年日職憑藉相近的文化與完整的發展體系，逐漸取代美職成為台灣球員首選的旅外跳板。今年最新「台灣球員」名單中，總計有13名台將，古林睿煬、林安可、宋家豪3人目前確定從一軍出發，而林家正孫易磊等9人則在二軍努力，徐若熙則預計在4月1日登板出賽。《NOWNEWS》也整理日職制度、賽程、台灣選手介紹、直播平台提供參考。2026年共有13位台灣選手活躍於日本職棒，橫跨中央聯盟與太平洋聯盟各隊，展現完整的「台灣囡仔戰力版圖」。中央聯盟有東京養樂多燕子徐翔聖，以及讀賣巨人則有黃錦豪；太平洋聯盟方面，東北樂天金鷲則擁有後援投手宋家豪、蕭齊以及內野手陽柏翔。北海道日本火腿鬥士的台灣雙投古林睿煬與孫易磊備受期待之外，並簽下捕手林家正，為首位加盟日本職棒的台灣捕手；福岡軟銀鷹除了新生代火球男張峻瑋，今年更簽下徐若熙，成為未來先發輪值的重要戰力；埼玉西武獅林冠臣與混血重砲林安可補強打線火力；歐力士猛牛培育潛力投手陳睦衡，形成全方位的台灣選手陣容。2026年日本職棒例行賽統一於3月27日正式開幕。非常巧合的是，其中兩位台將的球隊將在開幕戰直接碰頭：雙方將於3月27日在軟銀主場（瑞穗PayPay巨蛋）進行開幕系列賽正面交鋒。將於3月27日客場出戰千葉羅德海洋（ZOZO海洋球場）。將於3月27日客場出戰歐力士猛牛（京瓷巨蛋大阪）。徐若熙已確定進入軟銀鷹的開季先發輪值。根據日本媒體報導，他的日職一軍例行賽初登板預計落在4月1日，屆時將於客場掛帥先發，對戰東北樂天金鷲。古林睿煬目前沒有確定的「首場先發」時間。雖然他是以先發投手身分加盟，並在熱身賽狂飆160km/h火球，但火腿隊監督新庄剛志透露，考量到他過往的體力流失與側腹負擔，開季會先讓他從後援（牛棚）出發，甚至有機會扛下終結者任務。教練團將此定位為「回歸先發前的學習」，等他完全適應日職節奏後才會回到先發輪值。本季日職的年度重要時程如下，讓您方便掌握看球節奏：例行賽：3月27日至9月30日跨聯盟交流戰：5月26日至6月18日（太平洋聯盟與中央聯盟球隊互相交手）明星賽：7月28日至7月29日高潮系列賽(CS季後賽)：10月10日至10月19日日本大賽(總冠軍賽)：10月24日至11月1日目前球隊：東北樂天金鷲位置：投手年齡：32歲層級：一軍（2015年加盟）近況與數據評價：台灣旅日代表性牛棚投手，長期在一軍穩定出賽。最快球速約150km/h，主要武器為伸卡球與滑球，具備優異的壓制右打能力，是樂天後援體系不可或缺的要角。目前球隊：北海道日本火腿鬥士位置：投手年齡：26歲層級：一軍（2024年入札加盟）近況與數據評價：最快球速達157km/h的台灣王牌投手。擁有頂級球速與完整球種，以四縫線速球與指叉球為主要武器。具備進入先發輪值的強大潛力，是目前備受日本球迷與球團期待的投手。目前球隊：埼玉西武獅位置：外野手年齡：28歲層級：一軍（2025年入札加盟）近況與數據評價：以強大長打能力著稱的左打者。具備中長程火力與精準的選球能力，目前最大的挑戰與關鍵在於盡快適應日職投手的投球節奏。目前球隊：福岡軟銀鷹位置：投手年齡：25歲層級：準一軍（2025年加盟）近況與數據評價：台灣最具天賦的速球型投手之一，最快球速狂飆至158km/h。擁有極高的揮空率，速球與變化球品質兼具，但未來的發展上限將高度取決於他的耐久度與健康管理。球隊/位置/年齡：日本火腿鬥士｜投手｜20歲（2023年加盟）近況與數據評價：最快球速約155km/h。球威與身材條件極佳，目前仍在適應職業層級，強化控球與變化球的穩定性是現階段的成長關鍵。球隊/位置/年齡：日本火腿鬥士｜捕手｜28歲（2026年加盟）近況與數據評價：具備豐富比賽經驗，以防守與配球能力見長。目前在二軍力拚提升打擊端的競爭力，以爭取升上一軍的機會。球隊/位置/年齡：東京養樂多燕子｜投手｜18歲（2024年加盟）近況與數據評價：最快球速約150km/h。潛力極佳的年輕投手，目前處於養成初期，球種成熟度與對決打者的經驗仍需時間累積。球隊/位置/年齡：讀賣巨人｜投手｜18歲（2024年加盟）近況與數據評價：最快球速約147km/h。屬於養成型投手，基本功紮實且控球穩定。若未來能進一步提升球威，有望朝中繼或先發角色發展。球隊/位置/年齡：歐力士猛牛｜投手｜18歲（2024年加盟）近況與數據評價：最快球速約150km/h。投球機制完整，發展路線偏向先發型投手。接下來的課題是提升決勝球的品質與面對高階打者的壓制力。球隊/位置/年齡：東北樂天金鷲｜投手｜18歲（2024年加盟）近況與數據評價：最快球速約153km/h。挾帶高簽約金入團的潛力新秀，身體素質與球速皆優。若能有效提升控球穩定性，有機會成為未來的輪值主力。球隊/位置/年齡：福岡軟銀鷹｜投手｜18歲（2024年加盟）近況與數據評價：最快球速高達158km/h。身材條件優異的右投，具備極大的發展空間，目前正專注於建立完整的球種組合與累積實戰經驗。球隊/位置/年齡：埼玉西武獅｜外野手｜21歲（2024年加盟）近況與數據評價：具備出色打擊潛力與身體條件的外野手。現階段需加強打擊的穩定性，以及對多樣化變化球的應對能力。球隊/位置/年齡：東北樂天金鷲｜內野手｜19歲（2024年加盟）近況與數據評價：守備靈活且機動性佳的內野潛力股。目前的重點在於二軍養成其打擊穩定性與長打能力。台灣捕手林家正結束國際賽任務後正式加盟北海道日本火腿鬥士隊，本季確定從二軍開季。火腿隊監督新庄剛志日前在東京巨蛋熱身賽前，親自花費約3分鐘指導林家正打擊動作。針對開季二軍的安排，新庄剛志坦言首要任務是讓林家正適應日本環境與找回比賽節奏。新庄監督更以「荷包蛋要淋醬油還是醬汁」作為生動比喻，期許林家正帶著柔軟的心態，去適應日式生活與職棒文化的各種差異。除了生活環境的適應，林家正更面臨極為激烈的隊內競爭。身為外籍球員，他必須佔據一軍珍貴的洋將名額，這意味著他不僅可能被定位為同鄉投手古林睿煬與孫易磊的專屬捕手，更必須在打擊端與馬丁尼茲（Ariel Martínez）、卡斯楚（Rodolfo Castro）以及雷耶斯（Franmil Reyes）等外籍重砲競爭出賽空間。新庄剛志明確點出，能否成為球隊奪冠拼圖全憑個人表現，並要求林家正必須隨時帶著強烈覺悟投入訓練。另一方面，同樣效力於火腿二軍的20歲年輕投手孫易磊，目前的課題則聚焦於技術面的精進。孫易磊雖然擁有最快達155km/h的優異球速與出色的身材條件，但現階段仍處於適應高強度職業層級的過程中。球團的養成重點在於強化其控球精準度與變化球的穩定性，期望他能透過二軍的穩定出賽累積經驗，一步步兌現潛力，為挑戰一軍舞台做好萬全準備。▲DAZN宣布達成日本職棒轉播大滿貫，13位旅日台將納入版圖。（圖／DAZN Taiwan提供）2026年DAZN Taiwan將完整轉播日本職棒賽事，全面涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟，為台灣轉播日本職棒寫下嶄新里程碑，讓台灣球迷能無縫接軌完整賽季，現在只要下載DAZN串流平台，即可免費觀看每場賽事精華，從關鍵時刻到精彩好球，一手掌握整季最熱血的日職賽況。日本職棒2026年新球季3月27日由中央聯盟與太平洋聯盟同日開打，開幕日當天，DAZN Taiwan串流平台將提供六場比賽直播，涵蓋兩聯盟所有球隊，其中最具指標性的突破，是台灣時間17：00起，球迷可透過DAZN Taiwan收看廣島東洋鯉魚主場賽事，見證廣島主場比賽首次在台播出的時刻。球團正式編制內的70名球員。只有支配下球員才具備登錄一軍並在一軍出賽的資格，通常穿著雙位數背號，且享有日職規定的最低薪資保障。以「培養」為目的的球員，無法在一軍出賽。他們必須在二軍努力表現，爭取球團將其轉為「支配下」才能獲得一軍出賽機會。育成球員通常穿著三位數背號，是許多高中畢業生挑戰日職的起點。台灣中華職棒（CPBL）球員若想在取得完全自由球員資格前挑戰日職，可透過此管道。日職球團需向該球員原屬的中職球團支付一筆「入札金」（轉隊費）以取得合約交涉權。這也是近年中職頂級球星（如古林睿煬、林安可）轉戰日職的新通道。