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比賽地點： 黃蜂主場（Spectrum Center）





黃蜂主場（Spectrum Center） 開賽時間： 3 月 27 日上午 07：00





夏洛特黃蜂： 過去10場取得7 勝3敗 。球隊進攻節奏極快，三分球場均命中16.2顆高居聯盟第一，但在禁區保護與失誤控制上仍有進步空間。





過去10場取得7 。球隊進攻節奏極快，三分球場均命中16.2顆高居聯盟第一，但在禁區保護與失誤控制上仍有進步空間。 紐約尼克： 過去10場取得8勝2敗。尼克擁有全聯盟前段班的防守效率，且團隊罰球命中率相當穩定，是一支執行力極強的隊伍。





夏洛特黃蜂：鮑爾（LaMelo Ball） 作為球隊指揮官，鮑爾的節奏掌握與超遠射程是黃蜂反擊的關鍵。面對尼克強悍的防守，他能否保持冷靜並減少失誤將決定比賽走向。





作為球隊指揮官，鮑爾的節奏掌握與超遠射程是黃蜂反擊的關鍵。面對尼克強悍的防守，他能否保持冷靜並減少失誤將決定比賽走向。 紐約尼克：布朗森（Jalen Brunson） 布朗森在本季面對黃蜂的比賽中表現出色，其優異的切入破壞力與外線穩定度，是目前尼克能在東區維持前三的主要動力。





夏洛特黃蜂： Tidjane Salaun（小腿傷勢，缺陣）、Kon Knueppel（背部痠痛，有望出戰）。





Tidjane Salaun（小腿傷勢，缺陣）、Kon Knueppel（背部痠痛，有望出戰）。 紐約尼克：Miles McBride（骨盆傷勢，缺陣） 、Landry Shamet（膝蓋傷勢，出賽成疑）、Kevin McCullar Jr.（小腿痠痛，有望出戰）。





時間 對戰組合 07:00 AM 新奧爾良鵜鶘 vs. 底特律活塞 07:00 AM 沙加緬度國王 vs. 奧蘭多魔術 07:00 AM 紐約尼克 vs. 夏洛特黃蜂

NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？



2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。



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NBA美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間繼續進行。該日全聯盟僅安排賽事，其中最受矚目的對決，是由紐約尼克客場挑戰夏洛特黃蜂。尼克隊正全力衝擊東區前二，而黃蜂則在明星控衛鮑爾（LaMelo Ball）帶領下，力求守住附加賽席次，並力拼能否擠進東區前六。✳️黃蜂隊近期狀態火熱，過去4場場均轟下驚人的131分。球隊進攻核心鮑爾（LaMelo Ball）米勒（Brandon Miller）持續成長，場均20.3分的穩定輸出已成為球隊二號得分箭頭。目前黃蜂正處於季後賽邊緣的卡位關鍵期，此役若能戰勝強敵尼克，將對其士氣有極大提振。尼克隊本季依舊維持強悍防守與犀利進攻，核心控衛布朗森（Jalen Brunson）唐斯（Karl-Anthony Towns）場均20.2分、12籃板的數據有效鞏固尼克禁區。目前尼克隊正處於7連勝的巔峰狀態，目標直指東區第二。✳️✳️✳️✳️