隨著令人血脈賁張的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）落幕，2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）全新賽季即將於本周點燃戰火！3月27日有11場例行賽，早上8點30分將由洛杉磯道奇隊出戰亞歷桑納響尾蛇，踏出衛冕賽季的第一步，先發投手為山本由伸（Yoshinobu Yamamoto，道奇）對上扎克·加倫（Zac Gallen，響尾蛇）。《NOWNEWS》也為您整理2026年MLB開季的賽程、先發投手、直播頻道與各分區戰力分析，讓您輕鬆掌握觀戰重點。
🟡本文重點摘要
📍 2026美國職棒大聯盟直播平台
📍2026美國職棒大聯盟27日賽程
📍2026美國職棒大聯盟開幕戰先發投手
📍2026美國職棒大聯盟賽制為何？
📍 2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
2026美國職棒大聯盟直播平台
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
💻 網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。
除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於3月27日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。
📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。
2026美國職棒大聯盟3月27日賽程
緊接著在3月26日（星期四），大聯盟將迎來傳統的「開幕日」，共有22支球隊將在這天展開本季首戰，並有多場日間賽事接力登場。
開幕日焦點賽程（台灣時間）：
2026美國職棒大聯盟開幕戰先發投手
請查看以下美國職棒大聯盟開幕戰全部30支球隊的先發投手完整名單：
3月26日星期四
2026美國職棒大聯盟賽制為何？
2026年MLB大聯盟賽季將延續深受球迷喜愛的全面對戰制。每支球隊在162場例行賽的馬拉松征途裡，都會與全聯盟其餘29支隊伍輪番交手。具體的賽程佔比為：與同分區4支球隊進行52場高張力內戰、與同聯盟其他分區隊伍交手64場，而跨聯盟賽事則為46場。這種「大平衡賽制」確保了各隊賽程難度的一致性，同時讓球迷每年都有機會在自家主場見證所有MLB球星的風采。
此外，2026年賽制最具歷史意義的重大變革，是正式於大聯盟30座球場全面引進「自動好壞球判定系統」(ABS)的挑戰制度。經過多年小聯盟測試，這項俗稱機器人裁判的科技將賦予球隊對主審好壞球判決提出即時挑戰的權利。此舉不僅將大幅提升判決的精準度、減少爭議，也將深刻改變捕手「偷好球」(Pitch Framing)的傳統防守價值，為本季賽事的攻防節奏增添了全新的戰術考量與觀賽亮點。
2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍 2026美國職棒大聯盟直播平台
📍2026美國職棒大聯盟27日賽程
📍2026美國職棒大聯盟開幕戰先發投手
📍2026美國職棒大聯盟賽制為何？
📍 2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
2026美國職棒大聯盟直播平台
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。
除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於3月27日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。
📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。
緊接著在3月26日（星期四），大聯盟將迎來傳統的「開幕日」，共有22支球隊將在這天展開本季首戰，並有多場日間賽事接力登場。
開幕日焦點賽程（台灣時間）：
請查看以下美國職棒大聯盟開幕戰全部30支球隊的先發投手完整名單：
3月26日星期四
- 紐約洋基隊馬克斯·弗里德（Max Fried）對決舊金山巨人隊羅根·韋伯（Logan Webb）
- 匹茲堡海盜隊保羅·史金恩茲（Paul Skenes）對決紐約大都會隊弗雷迪·佩拉塔（Freddy Peralta）
- 芝加哥白襪隊謝恩·史密斯（Shane Smith）對決密爾瓦基釀酒人隊雅各·米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）
- 華盛頓國民隊凱德·卡瓦利（Cade Cavalli）對決芝加哥小熊隊馬修·博伊德（Matthew Boyd）
- 明尼蘇達雙城隊喬·萊恩（Joe Ryan）對決巴爾的摩金鶯隊崔佛·羅傑斯（Trevor Rogers）
- 波士頓紅襪隊蓋瑞特·克羅切特（Garrett Crochet）對決辛辛那提紅人隊安德魯·阿伯特（Andrew Abbott）
- 洛杉磯天使隊荷西·索利亞諾（Jose Soriano）對決休士頓太空人隊杭特·布朗（Hunter Brown）
- 底特律老虎隊塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）對決聖地牙哥教士隊尼克·皮維塔（Nick Pivetta）
- 坦帕灣光芒隊德魯·拉斯穆森（Drew Rasmussen）對決聖路易紅雀隊馬修·利伯拉托爾（Matthew Liberatore）
- 德州遊騎兵隊奈森·伊瓦爾迪（Nathan Eovaldi）對決費城費城人隊克里斯多福·桑契斯（Christopher Sanchez）
- 克里夫蘭守護者隊坦納·拜比（Tanner Bibee）對決西雅圖水手隊羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert）
- 亞利桑那響尾蛇隊扎克·加倫（Zac Gallen）對決洛杉磯道奇隊山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）
- 運動家隊路易斯·塞維里諾（Luis Severino）對決多倫多藍鳥隊凱文·高斯曼（Kevin Gausman）
- 科羅拉多洛磯隊凱爾·弗里蘭（Kyle Freeland）對決邁阿密馬林魚隊山迪·艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）
- 堪薩斯市皇家隊柯爾·拉根斯（Cole Ragans）對決亞特蘭大勇士隊克里斯·塞爾（Chris Sale）
2026年MLB大聯盟賽季將延續深受球迷喜愛的全面對戰制。每支球隊在162場例行賽的馬拉松征途裡，都會與全聯盟其餘29支隊伍輪番交手。具體的賽程佔比為：與同分區4支球隊進行52場高張力內戰、與同聯盟其他分區隊伍交手64場，而跨聯盟賽事則為46場。這種「大平衡賽制」確保了各隊賽程難度的一致性，同時讓球迷每年都有機會在自家主場見證所有MLB球星的風采。
此外，2026年賽制最具歷史意義的重大變革，是正式於大聯盟30座球場全面引進「自動好壞球判定系統」(ABS)的挑戰制度。經過多年小聯盟測試，這項俗稱機器人裁判的科技將賦予球隊對主審好壞球判決提出即時挑戰的權利。此舉不僅將大幅提升判決的精準度、減少爭議，也將深刻改變捕手「偷好球」(Pitch Framing)的傳統防守價值，為本季賽事的攻防節奏增添了全新的戰術考量與觀賽亮點。
2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
|姓名
|所屬球隊
|所屬層級
|場上位置
|年紀
|備註與特色
|鄧愷威
|休士頓太空人
|MLB
|投手
|27歲
|台灣首位在大聯盟先發的投手，最快球速155 km/h。
|鄭宗哲
|波士頓紅襪
|MLB / 3A
|內野手 (游/二/三)
|24歲
|2025年完成大聯盟初登板，具備速度與選球優勢。
|陳柏毓
|匹茲堡海盜
|3A
|投手
|24歲
|擅長投長局數，具備大聯盟先發潛力。
|李灝宇
|底特律老虎
|3A
|內野手 (二/三)
|23歲
|已列入40人名單，被評為全聯盟三壘新秀第3名。
|林昱珉
|亞利桑那響尾蛇
|3A
|投手
|22歲
|具備高揮空率變速球，有望登上大聯盟的先發候選。
|劉致榮
|波士頓紅襪
|2A
|投手
|26歲
|綽號「台灣火球男」，最快球速158 km/h。
|莊陳仲敖
|奧克蘭運動家
|3A / 2A
|投手
|25歲
|曾入選WBC代表隊，最快球速155 km/h。
|林振瑋
|聖路易紅雀
|2A
|投手
|23歲
|身高206cm，創下台灣旅美球員最快球速163 km/h。
|林維恩
|奧克蘭運動家
|2A
|投手
|20歲
|加盟首季連跳三級，控球精準，農場前段班。
|潘文輝
|費城費城人
|2A / 高A
|投手
|22歲
|最快球速可達160 km/h。
|張弘稜
|匹茲堡海盜
|高A (A+)
|投手
|23歲
|身材壯碩，配合高品質滑球備受期待。
|沙子宸
|奧克蘭運動家
|高A (A+)
|投手
|22歲
|曾入選WBC代表隊。
|林盛恩
|辛辛那提紅人
|1A
|投手
|19歲
|簽約金高達120萬美金，具先發潛力。
|沈家羲
|西雅圖水手
|1A
|投手
|21歲
|入選水手農場前30大名單。
|柯敬賢
|洛杉磯道奇
|1A
|外野手 (中/左)
|19歲
|混血大物，選球能力極佳，具25轟潛力。
|黃仲翔
|亞利桑那響尾蛇
|1A / 新人聯盟
|投手
|20歲
|變速球具極佳下墜與橫向位移。
|李晨薰
|舊金山巨人
|新人聯盟 (R)
|投手
|22歲
|以65萬美金加盟，最快球速156 km/h。
|陽念希
|舊金山巨人
|新人聯盟 (R)
|投手
|20歲
|身型具投影空間，最快球速152 km/h。
|林鉑濬
|西雅圖水手
|新人聯盟 (R)
|投手
|18歲
|具極佳速球搶好球能力，最快154 km/h。
|林張子俊
|密爾瓦基釀酒人
|新人聯盟 (R)
|投手
|19歲
|具備多元變化球。
|廖宥霖
|密爾瓦基釀酒人
|新人聯盟 (DSL)
|內野手 (三/二/游)
|18歲
|打擊初速優異，目前於多明尼加基地訓練。
|蘇嵐鴻
|聖地牙哥教士
|新人聯盟 (R)
|投手
|18歲
|大聯盟新秀對抗賽初登板飆出156 km/h火球。