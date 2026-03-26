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▲米蘭自戰神首季即加入教練團，至今邁入第三個賽季，對團隊文化與球員特性相當熟悉。（圖／戰神提供）

台新育樂今宣布臺北台新戰神教練團異動，許皓程請辭總教練獲准，由原助理教練米蘭接任代理總教練一職。戰神目前例行賽戰績為9勝18敗，面對球隊戰績不如預期的情況，許皓程主動向球團表達願為戰績不佳承擔責任，請辭總教練一職，由助理教練米蘭接任。球團與其懇談後，同意許皓程辭去總教練職務，並極力慰留其續留教練團，許皓程同意轉任教練。台新育樂總經理林祐廷表示：「謝謝許皓程教練過去這段時間帶領球隊的付出與努力，期待他能持續以自身經驗協助團隊，幫助球員發揮所長。」米蘭自戰神首季即加入教練團，至今邁入第三個賽季，對團隊文化與球員特性相當熟悉。台新育樂總經理林祐廷認為，米蘭一路參與球隊發展，對團隊運作充分了解，「相信他能帶領球隊做好調整，維持團隊競爭力。」接任代理總教練的米蘭談到，這是一份肯定也是責任，「我會和教練團與球員一起努力，全力做足準備。」團隊本週持續投入訓練與備戰，專注迎戰週末賽事。臺北戰神本週六日將持續於主場出戰，同時也是與麵包超人聯名主題日《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》最後周末，號召戰友進場為戰神加油，捍衛主場勝利。