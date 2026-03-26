我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒37年（2026年）新賽季將在3月28日點燃戰火，球評王翊亘接受《NOWnews 今日新聞》採訪，預測上半季排名，他預測上半季冠軍是台鋼雄鷹，統一7-ELEVEn獅則會敬陪末座。王翊亘指出，雄鷹熱身賽多以一軍主力出賽，狀態目前拉得很快，獅隊則是遭遇傷兵困擾，陣容大打折扣，開季狀況不會太樂觀。王翊亘預測上半季冠軍為台鋼雄鷹，中信兄弟排第2，依序是味全龍、富邦悍將、樂天桃猿，統一7-ELEVEn獅則是排名墊底。王翊亘表示，雄鷹在熱身賽的狀態拉很快，「為了避免去年開季內容不理想，加上有基地後選手狀態好掌握。」王翊亘指出，雄鷹總教練洪一中從Lanew時期就喜歡上半季衝前面，因此熱身賽很明顯都是以一軍主力球員作為調度。王翊亘提到，雄鷹本季都是回鍋洋投，優點是穩定，但缺乏陌生感會是隱憂，此外，休賽季網羅黃子鵬是重要補強，「打線狀態也不錯，陳文杰也回來了，雖然少了張肇元，但目前看起來劉時豪油箱還有油，落差不會太大。」為何給兄弟上半季第2名？王翊亘說，兄弟過去在上半季會做些嘗試，像是牛棚拉上年輕選手，打線給新人機會，「當然以戰力來說，還是有機會全年度戰績前2，以上半季來看，最後可能因為深度夠，拉到第2名。」熱身賽排名墊底的龍隊，王翊亘卻認為上半季會排第3名，而關鍵點在於投手戰力，本季龍隊洋投大升級，除了續留鋼龍（Andrew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall），還網羅魔神龍（Marcelo Martinez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）以及蔣銲（John Gant）。王翊亘觀察到，龍隊在熱身賽嘗試讓年輕投手以先發出賽，洋投在比賽中後段登板，「投手教練納瓦洛應該有在測試投手的出場順序。」王翊亘說，龍隊擁有優異的投手陣容，但打線能否串連是重點，「看統籌教練彼得森的臨場指導，需要多少時間磨合。」去年墊底的悍將，王翊亘預測上半季會排在第4名，「球風不同了，積極運用速度戰，假設打擊部分串連不好，速度戰可以串連進攻機會。」王翊亘點出新洋砲邦力多（Luis Liberato）會成為重要關鍵，因為悍將屆時一軍會剩下2洋投，若採取3洋投風火輪配2本土組成輪值會有點偏硬，因此戰績還有進步空間。第5與第6名，王翊亘分別給了桃猿與獅隊，2隊的共通點都是新洋將，「雖然有陌生感、期待感，但地板會很難預測，戰力評估上會被放在不確定性。」除了洋投，2隊在開季陣容上，都有主力球員因傷缺陣的狀況，獅隊少了主力外野手陳傑憲（傷兵）、林佳緯（傷兵）、林安可（旅外）以及終結者陳韻文（傷兵）；桃猿則是少了梁家榮（傷兵）、廖健富（傷兵）、林立（傷兵）以及牛棚朱承洋（尚未出賽）。王翊亘說，桃猿是衛冕軍，雖然有傷兵的困擾，但陣中老將對於內部凝聚、團結力有很大的效果，因為這個考量，認為桃猿戰績可能會比獅隊好一點。