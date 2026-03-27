NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季例行賽即將落幕，已經進入到例行賽最後10場的賽程，目前西區各隊戰績已經明朗化，人氣球隊金州勇士很高機率落入要打兩輪附加賽的處境，根據Basketball-Reference網站推算，晉級季後賽的機率只有27.6%。而目前暫居西區第6的休士頓火箭和西區第3的洛杉磯湖人，則約有44%機率在首輪上演「湖火大戰」，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有望正面交鋒。

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勇士賽程難度高　首輪湖火大戰機率高達44%

根據Tankathon的分析，勇士剩下9場比賽，難度約排聯盟第15，還要對上馬刺、湖人、金塊、騎士、火箭、快艇等強隊，只有對上巫師和國王兩場比賽比較好打，再加上團隊目前有柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody），要打出好內容的可能性很低。

以目前西區版圖來看，雷霆和馬刺幾乎鎖定前2號種子，湖人拿下西區第3種子的機率為76.3%，剩下3隊要搶西區第4-6名，金塊有53%機率拿下第4種子，火箭有58%機率是在西區第6，首輪對上湖人的可能性高達44%

▲雷霆和馬刺幾乎鎖定前2號種子，湖人拿下西區第3種子的機率為76.3%。（圖／取自洛杉磯湖人 X）
▲雷霆和馬刺幾乎鎖定前2號種子，湖人拿下西區第3種子的機率為76.3%。（圖／取自洛杉磯湖人 X）
勇士幾乎無緣西區第6　附加賽進季後賽機率剩27.6%

勇士目前和西區第6的火箭相差了8.5場勝差，勇士已經進行了73場比賽（剩9場），火箭則是72場（剩10場），雙方過去交手則是1：1平手，也就是說勇士剩下比賽9場全勝之外，也需要火箭剩下10場、至少輸掉9場才能反超，難度相當大，可以幾乎視為不可能。

目前在Basketball-Reference網站上的季後賽機率推算中，也已經沒有顯示勇士拿下西區第6的機率了，等同歸零。而勇士拿下西區第7的機率則是只有2.4%，拿下西區第8的機率為25.2%。最終透過附加賽打進季後賽的機率只有27.6%

▲目前在Basketball-Reference網站上的季後賽機率推算中，也已經沒有顯示勇士拿下西區第6的機率了，等同歸零。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前在Basketball-Reference網站上的季後賽機率推算中，也已經沒有顯示勇士拿下西區第6的機率了，等同歸零。（圖／美聯社／達志影像）
NBA何時會打附加賽／季後賽？

NBA2025-26賽季的附加賽預計將於4月15日到4月18日進行，季後賽首輪則應該會在4月19日開打，NBA在6月4日則會進行今年的總冠軍賽。

2026年NBA西區排名與季後賽機率表

路克 西部聯盟 模擬勝場 模擬敗場 模擬勝率 剩餘賽程強度 戰績 本季剩餘賽事預期成績 最佳戰績 最差戰績 直接晉級季後賽機率
1 奧克拉荷馬雷霆隊 63.7 18.3 .776 -0.27 57-16 7-2 66-16 58-24 100.0%
2 聖安東尼奧馬刺隊 61.5 20.5 .750 0.09 55-18 7-2 64-18 57-25 100.0%
3 洛杉磯湖人隊 52.1 29.9 .636 0.02 47-26 5-4 56-26 47-35 100.0%
4 丹佛金塊隊 50.9 31.1 .621 -0.23 46-28 5-3 54-28 46-36 100.0%
5 明尼蘇達灰狼隊 50.1 31.9 .611 -0.35 45-28 5-4 54-28 45-37 99.8%
6 休士頓火箭隊 49.4 32.6 .603 -0.13 43-29 6-4 53-29 43-39 100.0%
7 菲尼克斯太陽隊 44.8 37.2 .546 0.33 40-33 5-4 49-33 40-42 77.9%
8 洛杉磯快艇隊 42.2 39.8 .515 -0.01 37-36 5-4 46-36 37-45 63.8%
9 波特蘭拓荒者隊 41.3 40.7 .504 0.27 37-37 4-4 45-37 37-45 31.0%
10 金州勇士隊 40.0 42.0 .487 0.30 35-38 5-4 44-38 35-47 27.6%
11 紐奧良鵜鶘隊 28.4 53.6 .347 0.20 25-48 3-6 33-49 25-57  
12 曼菲斯灰熊隊 27.8 54.2 .339 0.03 24-48 4-6 33-49 24-58  
13 達拉斯獨行俠隊 26.1 55.9 .318 0.16 23-50 3-6 31-51 23-59  
14 猶他爵士隊 23.0 59.0 .281 0.12 21-52 2-7 28-54 21-61  
15 薩克拉門托國王隊 21.2 60.8 .258 0.60 19-54 2-7 27-55 19-63  
數據指標說明
 

  • SOS (賽程強度)：整季賽程的難度，數值越高表示對手實力越強。
     
  • rSOS (剩餘賽程強度)：剩餘比賽的難度。
     
  • SRS (總效率評分)：綜合進攻、防守、對手實力後的球隊表現評估，數值越高代表球隊整體表現越優秀。
     
  • 晉級季後賽機率 (Playoffs)：球隊進入前八名的可能性。
     
  • 分區冠軍機率 (Win Conf)：球隊贏得西區冠軍的機率。
     
  • 奪冠機率 (Win Finals)：球隊奪得 NBA 總冠軍的機率。
▲火箭有58%機率是在西區第6，首輪對上湖人的可能性高達44%。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭有58%機率是在西區第6，首輪對上湖人的可能性高達44%。（圖／美聯社／達志影像）

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