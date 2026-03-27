NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季例行賽即將落幕，已經進入到例行賽最後10場的賽程，目前西區各隊戰績已經明朗化，人氣球隊金州勇士很高機率落入要打兩輪附加賽的處境，根據Basketball-Reference網站推算，晉級季後賽的機率只有27.6%。而目前暫居西區第6的休士頓火箭和西區第3的洛杉磯湖人，則約有44%機率在首輪上演「湖火大戰」，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有望正面交鋒。
勇士賽程難度高 首輪湖火大戰機率高達44%
根據Tankathon的分析，勇士剩下9場比賽，難度約排聯盟第15，還要對上馬刺、湖人、金塊、騎士、火箭、快艇等強隊，只有對上巫師和國王兩場比賽比較好打，再加上團隊目前有柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody），要打出好內容的可能性很低。
以目前西區版圖來看，雷霆和馬刺幾乎鎖定前2號種子，湖人拿下西區第3種子的機率為76.3%，剩下3隊要搶西區第4-6名，金塊有53%機率拿下第4種子，火箭有58%機率是在西區第6，首輪對上湖人的可能性高達44%。
勇士幾乎無緣西區第6 附加賽進季後賽機率剩27.6%
勇士目前和西區第6的火箭相差了8.5場勝差，勇士已經進行了73場比賽（剩9場），火箭則是72場（剩10場），雙方過去交手則是1：1平手，也就是說勇士剩下比賽9場全勝之外，也需要火箭剩下10場、至少輸掉9場才能反超，難度相當大，可以幾乎視為不可能。
目前在Basketball-Reference網站上的季後賽機率推算中，也已經沒有顯示勇士拿下西區第6的機率了，等同歸零。而勇士拿下西區第7的機率則是只有2.4%，拿下西區第8的機率為25.2%。最終透過附加賽打進季後賽的機率只有27.6%。
NBA何時會打附加賽／季後賽？
NBA2025-26賽季的附加賽預計將於4月15日到4月18日進行，季後賽首輪則應該會在4月19日開打，NBA在6月4日則會進行今年的總冠軍賽。
2026年NBA西區排名與季後賽機率表
數據指標說明
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根據Tankathon的分析，勇士剩下9場比賽，難度約排聯盟第15，還要對上馬刺、湖人、金塊、騎士、火箭、快艇等強隊，只有對上巫師和國王兩場比賽比較好打，再加上團隊目前有柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody），要打出好內容的可能性很低。
以目前西區版圖來看，雷霆和馬刺幾乎鎖定前2號種子，湖人拿下西區第3種子的機率為76.3%，剩下3隊要搶西區第4-6名，金塊有53%機率拿下第4種子，火箭有58%機率是在西區第6，首輪對上湖人的可能性高達44%。
勇士目前和西區第6的火箭相差了8.5場勝差，勇士已經進行了73場比賽（剩9場），火箭則是72場（剩10場），雙方過去交手則是1：1平手，也就是說勇士剩下比賽9場全勝之外，也需要火箭剩下10場、至少輸掉9場才能反超，難度相當大，可以幾乎視為不可能。
目前在Basketball-Reference網站上的季後賽機率推算中，也已經沒有顯示勇士拿下西區第6的機率了，等同歸零。而勇士拿下西區第7的機率則是只有2.4%，拿下西區第8的機率為25.2%。最終透過附加賽打進季後賽的機率只有27.6%。
NBA2025-26賽季的附加賽預計將於4月15日到4月18日進行，季後賽首輪則應該會在4月19日開打，NBA在6月4日則會進行今年的總冠軍賽。
2026年NBA西區排名與季後賽機率表
|路克
|西部聯盟
|模擬勝場
|模擬敗場
|模擬勝率
|剩餘賽程強度
|戰績
|本季剩餘賽事預期成績
|最佳戰績
|最差戰績
|直接晉級季後賽機率
|1
|奧克拉荷馬雷霆隊
|63.7
|18.3
|.776
|-0.27
|57-16
|7-2
|66-16
|58-24
|100.0%
|2
|聖安東尼奧馬刺隊
|61.5
|20.5
|.750
|0.09
|55-18
|7-2
|64-18
|57-25
|100.0%
|3
|洛杉磯湖人隊
|52.1
|29.9
|.636
|0.02
|47-26
|5-4
|56-26
|47-35
|100.0%
|4
|丹佛金塊隊
|50.9
|31.1
|.621
|-0.23
|46-28
|5-3
|54-28
|46-36
|100.0%
|5
|明尼蘇達灰狼隊
|50.1
|31.9
|.611
|-0.35
|45-28
|5-4
|54-28
|45-37
|99.8%
|6
|休士頓火箭隊
|49.4
|32.6
|.603
|-0.13
|43-29
|6-4
|53-29
|43-39
|100.0%
|7
|菲尼克斯太陽隊
|44.8
|37.2
|.546
|0.33
|40-33
|5-4
|49-33
|40-42
|77.9%
|8
|洛杉磯快艇隊
|42.2
|39.8
|.515
|-0.01
|37-36
|5-4
|46-36
|37-45
|63.8%
|9
|波特蘭拓荒者隊
|41.3
|40.7
|.504
|0.27
|37-37
|4-4
|45-37
|37-45
|31.0%
|10
|金州勇士隊
|40.0
|42.0
|.487
|0.30
|35-38
|5-4
|44-38
|35-47
|27.6%
|11
|紐奧良鵜鶘隊
|28.4
|53.6
|.347
|0.20
|25-48
|3-6
|33-49
|25-57
|12
|曼菲斯灰熊隊
|27.8
|54.2
|.339
|0.03
|24-48
|4-6
|33-49
|24-58
|13
|達拉斯獨行俠隊
|26.1
|55.9
|.318
|0.16
|23-50
|3-6
|31-51
|23-59
|14
|猶他爵士隊
|23.0
|59.0
|.281
|0.12
|21-52
|2-7
|28-54
|21-61
|15
|薩克拉門托國王隊
|21.2
|60.8
|.258
|0.60
|19-54
|2-7
|27-55
|19-63
- SOS (賽程強度)：整季賽程的難度，數值越高表示對手實力越強。
- rSOS (剩餘賽程強度)：剩餘比賽的難度。
- SRS (總效率評分)：綜合進攻、防守、對手實力後的球隊表現評估，數值越高代表球隊整體表現越優秀。
- 晉級季後賽機率 (Playoffs)：球隊進入前八名的可能性。
- 分區冠軍機率 (Win Conf)：球隊贏得西區冠軍的機率。
- 奪冠機率 (Win Finals)：球隊奪得 NBA 總冠軍的機率。