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F1世界一級方程式錦標賽（Formula One World Championship）的官方記者會於26日登場，紅牛車隊的馬克斯·維斯塔潘（Max Verstappen）在現場對一名記者大發雷霆並將其趕出會場，引發軒然大波。這起突發事件立刻成為歐美各國媒體的快訊焦點。美國《紐約時報》報導指出：「維斯塔潘在周四於日本舉行的記者會上，因為去年阿布達比大獎賽上的一個提問，拒絕在該名記者離開前開始記者會。」詳細記錄了現場緊張的氣氛。維斯塔潘一進入記者會現場便突然宣告：「等一下，在他離開之前我什麼都不會說。」並直接指向站在後方的英國《衛報》記者。當該名記者錯愕地詢問：「你是認真的嗎？」維斯塔潘斬釘截鐵地回答：「沒錯。」維斯塔潘隨後強調，引發他不滿的導火線，是該名記者在去年賽季最終戰阿布達比大獎賽後的記者會上，針對同年西班牙大獎賽中他與喬治·羅素（George Russell）的事件所提出的問題。「對，滾出去。」面對正從記者會桌上拿起錄音筆的記者，維斯塔潘強硬地說道。當該名記者最後再次確認：「你真的有這麼生氣嗎？」維斯塔潘再次怒氣沖沖地大吼：「對，滾出去！」讓現場頓時陷入一片譁然。直到確認該名記者完全退出會場後，維斯塔潘才開口說：「好，我們開始吧。」並正式展開記者會。這位四連霸世界冠軍的暴怒風波，讓今年的鈴鹿賽道迎來了充滿爭議與波瀾的開局。