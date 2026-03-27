2026年中華職棒（CPBL）賽季即將在本周末正式開打，中信兄弟將在3月28日與樂天桃猿於大巨蛋進行例行賽開幕戰，兩隊重演去年台灣大賽的對決。樂天去年拿下冠軍，在高層人事異動後，本季要來挑戰二連霸；而兄弟則要嘗試來挑戰2連敗。《NOWnews》也為各位帶來中職6隊賽程、啦啦隊陣容、免費直播以及售票資訊。
📌2026年中職開幕戰賽程表
2026年中華職棒6隊開幕戰賽程表與首戰時間
2026年賽季將於3月28日(六)正式點燃戰火，各隊本季的首場賽事時間與對戰組合如下：
📍樂天桃猿：3/28(六)17:05交手中信兄弟(台北大巨蛋)
📍中信兄弟：3/28(六)17:05交手樂天桃猿(台北大巨蛋)
📍統一7-ELEVEn獅：3/29(日)16:05交手台鋼雄鷹(台南亞太主球場)
📍台鋼雄鷹：3/29(日)16:05交手統一7-ELEVEn獅(台南亞太主球場)
📍味全龍：3/29(日)17:05交手樂天桃猿(台北大巨蛋)
📍富邦悍將：3/29(日)17:05交手中信兄弟(台中洲際棒球場)
2026年中華職棒各隊主場與重點賽程安排
本季賽事將於全台多座球場舉行，其中最大的亮點是統一7-ELEVEn獅全新啟用的台南亞太成棒主球場。各隊主場首戰安排如下：
🟡台北大巨蛋：3/28將由去年總冠軍樂天桃猿擔任主場迎戰中信兄弟，揭開賽季序幕。
味全龍本季共安排16場主場在大巨蛋舉行，成為六隊之首；中信兄弟則以11場居次，富邦悍將也排定10場賽事。其餘三隊分布則為：樂天桃猿8場、台鋼雄鷹7場，以及統一7-ELEVEn獅的6場。值得注意的是，3月28日的聯盟開幕戰也將率先在臺北大巨蛋點燃戰火。
🔥中華職棒3/29大巨蛋開幕戰！中信兄弟VS統一獅 免費轉播連結一覽
🟡台南亞太成棒主球場：統一7-ELEVEn獅新主場，於3/29迎來歷史性的一軍例行賽首戰。
統一 7-ELEVEN 獅球團已正式宣布，本季將首度前進「亞太棒球村成棒主球場」作為主場重點據點。成棒主球場可容納25,000人（內野15,000 / 外野10,000），規模居全台棒球場（除大巨蛋）之首。
🔥中職／猛獅入新厝！台南亞太棒球村正式啟用 看球指南一次看
🟡台中洲際棒球場：中信兄弟主場，3/29迎戰富邦悍將。
🟡樂天桃園棒球場：樂天桃猿主場，3/31迎戰台鋼雄鷹(此戰為投手黃子鵬轉隊後首度回娘家對決老東家)。
🟡新莊棒球場：富邦悍將主場，4/3迎戰樂天桃猿。
🟡天母棒球場：味全龍主場，4/3迎戰台鋼雄鷹。
🟡澄清湖棒球場：台鋼雄鷹主場，4/6迎戰統一7-ELEVEn獅。
2025年球季全年戰績與總冠軍隊伍
2025年中華職棒總冠軍隊伍：樂天桃猿
樂天桃猿在2025年台灣大賽中，以4勝1敗的戰績擊退中信兄弟，成功奪下隊史第8冠(也是樂天接手後的首冠)。
2025年全年例行賽戰績：
2026中華職棒本季轉播平台資訊
今年轉播最大的異動是富邦悍將主場賽事從MOMOTV改至緯來電視網播出，球迷需特別留意收視習慣的調整。
官方全賽事平台：CPBL TV（於Hami Video上架，可收看6隊全主場及二軍賽事）。
中信兄弟：緯來電視網、緯來精彩台(MOD)、緯來電視網APP、中信兄弟Twitch官方頻道。
統一7-ELEVEn獅：DAZN、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video、緯來電視網APP。
樂天桃猿：DAZN、DAZN(MOD)、緯來電視網APP、MyVideo。
富邦悍將：緯來電視網、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video、緯來電視網APP、富邦悍將Twitch官方頻道。
味全龍：緯來電視網、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video、緯來電視網APP、味全龍官方YouTube(龍TV)。
台鋼雄鷹：MOMOTV、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video。
2025中華職賽程表一覽
中華職棒售票資訊通路
各球隊的主場賽事門票皆由專屬的售票系統負責：
中信兄弟：中信育樂售票網
統一7-ELEVEn獅：ibon售票系統
樂天桃猿：ibon售票系統
富邦悍將：富邦悍將售票網
味全龍：味全龍售票網
台鋼雄鷹：FamiTicket全網購票網
📍樂天桃猿(Rakuten Girls)
歷經大洗牌後，本季確定由5位韓籍成員組成強大陣容。
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|日期
|球場
|對戰組合
|時間
|3月28日
|大巨蛋
|中信兄弟 vs. 樂天桃猿（中信兄弟開幕戰）
|17:05
|3月29日
|台南亞太主球場
|統一7-ELEVEn獅 vs. 台鋼雄鷹（統一獅開幕戰）
|16:05
|3月29日
|大巨蛋
|味全龍 vs. 樂天桃猿（樂天桃猿開幕戰）
|17:05
|3月29日
|台中洲際棒球場
|富邦悍將 vs. 中信兄弟
|17:05
2026年賽季將於3月28日(六)正式點燃戰火，各隊本季的首場賽事時間與對戰組合如下：
📍樂天桃猿：3/28(六)17:05交手中信兄弟(台北大巨蛋)
📍中信兄弟：3/28(六)17:05交手樂天桃猿(台北大巨蛋)
📍統一7-ELEVEn獅：3/29(日)16:05交手台鋼雄鷹(台南亞太主球場)
📍台鋼雄鷹：3/29(日)16:05交手統一7-ELEVEn獅(台南亞太主球場)
📍味全龍：3/29(日)17:05交手樂天桃猿(台北大巨蛋)
📍富邦悍將：3/29(日)17:05交手中信兄弟(台中洲際棒球場)
本季賽事將於全台多座球場舉行，其中最大的亮點是統一7-ELEVEn獅全新啟用的台南亞太成棒主球場。各隊主場首戰安排如下：
🟡台北大巨蛋：3/28將由去年總冠軍樂天桃猿擔任主場迎戰中信兄弟，揭開賽季序幕。
味全龍本季共安排16場主場在大巨蛋舉行，成為六隊之首；中信兄弟則以11場居次，富邦悍將也排定10場賽事。其餘三隊分布則為：樂天桃猿8場、台鋼雄鷹7場，以及統一7-ELEVEn獅的6場。值得注意的是，3月28日的聯盟開幕戰也將率先在臺北大巨蛋點燃戰火。
🔥中華職棒3/29大巨蛋開幕戰！中信兄弟VS統一獅 免費轉播連結一覽
🟡台南亞太成棒主球場：統一7-ELEVEn獅新主場，於3/29迎來歷史性的一軍例行賽首戰。
統一 7-ELEVEN 獅球團已正式宣布，本季將首度前進「亞太棒球村成棒主球場」作為主場重點據點。成棒主球場可容納25,000人（內野15,000 / 外野10,000），規模居全台棒球場（除大巨蛋）之首。
🔥中職／猛獅入新厝！台南亞太棒球村正式啟用 看球指南一次看
🟡台中洲際棒球場：中信兄弟主場，3/29迎戰富邦悍將。
🟡樂天桃園棒球場：樂天桃猿主場，3/31迎戰台鋼雄鷹(此戰為投手黃子鵬轉隊後首度回娘家對決老東家)。
🟡新莊棒球場：富邦悍將主場，4/3迎戰樂天桃猿。
🟡天母棒球場：味全龍主場，4/3迎戰台鋼雄鷹。
🟡澄清湖棒球場：台鋼雄鷹主場，4/6迎戰統一7-ELEVEn獅。
2025年中華職棒總冠軍隊伍：樂天桃猿
樂天桃猿在2025年台灣大賽中，以4勝1敗的戰績擊退中信兄弟，成功奪下隊史第8冠(也是樂天接手後的首冠)。
2025年全年例行賽戰績：
|排名
|隊伍
|勝-和-敗
|全年勝率
|備註
|1
|中信兄弟
|70-0-50
|0.583
|下半季冠軍、全年第一
|2
|統一7-ELEVEn獅
|66-0-54
|0.550
|上半季冠軍
|3
|樂天桃猿
|62-1-57
|0.521
|總冠軍
|4
|台鋼雄鷹
|59-2-59
|0.500
|5
|味全龍
|55-1-64
|0.462
|6
|富邦悍將
|46-0-74
|0.383
今年轉播最大的異動是富邦悍將主場賽事從MOMOTV改至緯來電視網播出，球迷需特別留意收視習慣的調整。
官方全賽事平台：CPBL TV（於Hami Video上架，可收看6隊全主場及二軍賽事）。
中信兄弟：緯來電視網、緯來精彩台(MOD)、緯來電視網APP、中信兄弟Twitch官方頻道。
統一7-ELEVEn獅：DAZN、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video、緯來電視網APP。
樂天桃猿：DAZN、DAZN(MOD)、緯來電視網APP、MyVideo。
富邦悍將：緯來電視網、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video、緯來電視網APP、富邦悍將Twitch官方頻道。
味全龍：緯來電視網、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video、緯來電視網APP、味全龍官方YouTube(龍TV)。
台鋼雄鷹：MOMOTV、愛爾達體育台(MOD)、ELTA.tv、Hami Video。
2025中華職賽程表一覽
各球隊的主場賽事門票皆由專屬的售票系統負責：
中信兄弟：中信育樂售票網
統一7-ELEVEn獅：ibon售票系統
樂天桃猿：ibon售票系統
富邦悍將：富邦悍將售票網
味全龍：味全龍售票網
台鋼雄鷹：FamiTicket全網購票網
📍樂天桃猿(Rakuten Girls)
歷經大洗牌後，本季確定由5位韓籍成員組成強大陣容。
台灣成員：岱縈、孟潔、咪卡、彭彭、溫妮、禹菡、儷軒、小紫、穎樂、奇拉、熊霓、曲曲、李昀、宋宋、筠熹、笑笑、琳妲、若潼、荷潾、卉妮、珈妤
韓國成員：廉世彬、禹洙漢、河智媛、高佳彬、金佳垠(韓籍五本柱)
日本成員：高橋佳帆
MC與女團長：艾融、苡萱、Rina、壯壯
📍富邦悍將(Fubon Angels)
陣容擴編至隊史最多的27位成員，除了李皓禎回歸，更加上新血朴星垠，組成豪華的韓籍五本柱。
台灣成員：慈妹、丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy、奶昔、維心、沁沁、卡洛琳、大頭、栗子、潔米、安娜、Tiffany、禾羽、潔潔、雅惟、陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee
韓國成員：李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎、朴星垠(韓籍五本柱)
📍中信兄弟(Passion Sisters)
除了續約具高人氣的外籍成員，今年更宣布啟動「飛行嘉賓」計畫，將不定期加入驚喜陣容。
台灣成員：貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇、珮含、容容
韓國成員：邊荷律、金渡兒、JJUBI
日本成員：菊池桃子
香港成員：小迪
📍味全龍(小龍女)
原練習生轉正，並由李多慧持續領銜擔任隊長、林襄升任副隊長。
台灣成員：林襄(副隊長)、霖霖、芮妮、Yuri、小映(發言人)、瑄瑄、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、佩霓、寧寧、靜靜
韓國成員：李多慧(隊長)、金娜妍、權喜原
馬來西亞成員：貝拉
練習生：掌沛、各務禮美奈、佳依、張愛
📍統一獅(UniGirls)
成軍18年來陣容最龐大的一次，編制來到32人，更加入了曾參加韓國選秀的日籍新血藤本彩花。
台灣成員：Maggie(隊長)、Joy(副隊長)、妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、斐棋、柔一、一七、包子、侯芳、安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根
韓國成員：趙娟週、文慧真、安惠志
日本成員：Nozomi、Chihiro、藤本彩花
練習生：若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐
📍台鋼雄鷹(Wing Stars)
核心陣容變動不大，維持高人氣的台韓雙塔，並將去年的4名練習生全數轉為正式成員。
台灣成員：一粒、螢螢、瑈瑈、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、黃澄澄、妡0、艾琳、林浠、筱雯、芃芃、米妮、米亞、千千、ET、毛毛、會晴、芋頭、NINA、玖玖
韓國成員：安芝儇、朴旻曙Mingo
馬來西亞成員：JC、尼莫
韓國成員：廉世彬、禹洙漢、河智媛、高佳彬、金佳垠(韓籍五本柱)
日本成員：高橋佳帆
MC與女團長：艾融、苡萱、Rina、壯壯
陣容擴編至隊史最多的27位成員，除了李皓禎回歸，更加上新血朴星垠，組成豪華的韓籍五本柱。
台灣成員：慈妹、丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy、奶昔、維心、沁沁、卡洛琳、大頭、栗子、潔米、安娜、Tiffany、禾羽、潔潔、雅惟、陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee
韓國成員：李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎、朴星垠(韓籍五本柱)
除了續約具高人氣的外籍成員，今年更宣布啟動「飛行嘉賓」計畫，將不定期加入驚喜陣容。
台灣成員：貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇、珮含、容容
韓國成員：邊荷律、金渡兒、JJUBI
日本成員：菊池桃子
香港成員：小迪
原練習生轉正，並由李多慧持續領銜擔任隊長、林襄升任副隊長。
台灣成員：林襄(副隊長)、霖霖、芮妮、Yuri、小映(發言人)、瑄瑄、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、佩霓、寧寧、靜靜
韓國成員：李多慧(隊長)、金娜妍、權喜原
馬來西亞成員：貝拉
練習生：掌沛、各務禮美奈、佳依、張愛
成軍18年來陣容最龐大的一次，編制來到32人，更加入了曾參加韓國選秀的日籍新血藤本彩花。
台灣成員：Maggie(隊長)、Joy(副隊長)、妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、斐棋、柔一、一七、包子、侯芳、安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根
韓國成員：趙娟週、文慧真、安惠志
日本成員：Nozomi、Chihiro、藤本彩花
練習生：若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐
核心陣容變動不大，維持高人氣的台韓雙塔，並將去年的4名練習生全數轉為正式成員。
台灣成員：一粒、螢螢、瑈瑈、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、黃澄澄、妡0、艾琳、林浠、筱雯、芃芃、米妮、米亞、千千、ET、毛毛、會晴、芋頭、NINA、玖玖
韓國成員：安芝儇、朴旻曙Mingo
馬來西亞成員：JC、尼莫