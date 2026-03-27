▲樂天女孩「Rakuten Girls」韓國成員河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠（圖／記者林柏年攝影）

▲富邦悍將開季記者會，李珠珢（中）中文自我介紹時因緊張與感動落淚，手心小抄擦到模糊，真情流露感動粉絲。（圖／記者王意馨攝）

▲中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters 」今（11）日全新陣容公開，峮峮、短今、妮可及曼容率領共32位成員亮相，珮含、容容加入成為生力軍，韓籍成員邊荷律、金渡兒宣布續約。（圖／記者邱曾其攝影）

▲味全龍啦啦隊全新制服曝光，原練習生轉正，並由李多慧持續領銜擔任隊長、林襄升任副隊長。（圖／李多慧IG @le_dahye）

▲UniGirls成軍18年來陣容最龐大的一次，編制來到32人。（圖／翻攝自千紘IG）

台灣成員：岱縈、孟潔、咪卡、彭彭、溫妮、禹菡、儷軒、小紫、穎樂、奇拉、熊霓、曲曲、李昀、宋宋、筠熹、笑笑、琳妲、若潼、荷潾、卉妮、珈妤韓國成員：廉世彬、禹洙漢、河智媛、高佳彬、金佳垠(韓籍五本柱)日本成員：高橋佳帆MC與女團長：艾融、苡萱、Rina、壯壯陣容擴編至隊史最多的27位成員，除了李皓禎回歸，更加上新血朴星垠，組成豪華的韓籍五本柱。台灣成員：慈妹、丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy、奶昔、維心、沁沁、卡洛琳、大頭、栗子、潔米、安娜、Tiffany、禾羽、潔潔、雅惟、陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee韓國成員：李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎、朴星垠(韓籍五本柱)除了續約具高人氣的外籍成員，今年更宣布啟動「飛行嘉賓」計畫，將不定期加入驚喜陣容。台灣成員：貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇、珮含、容容韓國成員：邊荷律、金渡兒、JJUBI日本成員：菊池桃子香港成員：小迪📍味全龍(小龍女)原練習生轉正，並由李多慧持續領銜擔任隊長、林襄升任副隊長。台灣成員：林襄(副隊長)、霖霖、芮妮、Yuri、小映(發言人)、瑄瑄、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、佩霓、寧寧、靜靜韓國成員：李多慧(隊長)、金娜妍、權喜原馬來西亞成員：貝拉練習生：掌沛、各務禮美奈、佳依、張愛成軍18年來陣容最龐大的一次，編制來到32人，更加入了曾參加韓國選秀的日籍新血藤本彩花。台灣成員：Maggie(隊長)、Joy(副隊長)、妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、斐棋、柔一、一七、包子、侯芳、安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根韓國成員：趙娟週、文慧真、安惠志日本成員：Nozomi、Chihiro、藤本彩花練習生：若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐核心陣容變動不大，維持高人氣的台韓雙塔，並將去年的4名練習生全數轉為正式成員。台灣成員：一粒、螢螢、瑈瑈、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、黃澄澄、妡0、艾琳、林浠、筱雯、芃芃、米妮、米亞、千千、ET、毛毛、會晴、芋頭、NINA、玖玖韓國成員：安芝儇、朴旻曙Mingo馬來西亞成員：JC、尼莫