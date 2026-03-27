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▲今日在主場迎戰剛換帥的台北富邦勇士。本役也是領隊許晉哲重新兼任總教練的首場比賽，富邦勇士展現新氣象，儘管在第4節遭遇對手強力反撲，最終仍靠著莫巴耶的關鍵三分球及吳永盛的拋投，以117：108險勝。（圖／富邦勇士提供）

近期拉出2連勝的新竹洋基工程，今日在主場迎戰剛換帥的台北富邦勇士。本役也是領隊許晉哲重新兼任總教練的首場比賽，富邦勇士展現新氣象，儘管在第4節遭遇對手強力反撲，最終仍靠著莫巴耶的關鍵三分球及吳永盛的拋投，以117：108險勝，成功斬斷洋基工程的2連勝。「野獸」林志傑轟下19分，也將一場勝利送給許總作為回歸禮物。順利拿下回歸首勝，許晉哲賽後特別感謝球員的付出。他透露全隊僅配合4次練球，過程非常辛苦，但他強力要求大家將練球的拚勁與速度帶到比賽中。「今天我很高興我們的籃板表現，即使身材處於劣勢，加上阿庫斯與楊科維奇兩名洋將犯滿離場，我們總籃板數仍以61比50贏過對手。」許晉哲也點名曾祥鈞的關鍵進攻籃板以及吳永盛最後的拋投奠定勝基，並重申自己的執教哲學：「我本來就是一個誰打得好、誰就多上場的教練，球隊也都非常瞭解我。很謝謝大家的拚勁先拚回這1場球，接下來我們將朝向4月份的5場比賽繼續努力訓練。」本場攻下全隊最高19分的林志傑，賽後也談到許晉哲回歸帶來的改變。林志傑表示：「許哥回來對訓練當然有非常嚴格的要求，除了過去熟悉的訓練方式，也加入了一些新元素。教練團希望我們貫徹打快的節奏，因此訓練時大家就不斷跑動。」他認為今天全隊都有把速度帶起來，將平時訓練的內容發揮在球場上，靠著每個人的努力順利收下這場勝利。本場比賽雙方打得有來有往。第4節洋基工程靠著張伯維與庫薩斯吹起反攻號角，打出一波9：0攻勢，並造成富邦勇士兩名禁區大將犯滿離場，一度在最後5分51秒逆轉戰局。倒數2分鐘時，洋基工程葉惟捷拋投命中讓雙方回到平手局面。不過富邦勇士在關鍵時刻頂住壓力，古德溫2罰1中後，莫巴耶補上三分球取得4分領先，加上洋基工程張傑瑋關鍵罰球2罰僅1中，隨後林志傑助攻吳永盛拋投命中，徹底鎖定勝局。此役富邦勇士共計7人得分上雙，板凳出發的洪楷傑與吳永盛分別進帳13分與11分；洋基工程則以柯瓦隆拿下22分表現最佳，張傑瑋繳出19分、6籃板與6助攻。