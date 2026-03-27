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台北富邦勇士近期歷經換帥，由領隊許晉哲重新兼任總教練，回歸首秀便帶領球隊挺過難關收下勝利。賽後許晉哲除了肯定球員拚勁，更特別提到陣中精神領袖林志傑即將迎來的引退賽，對於能親自執掌兵符陪「野獸」走完球員生涯的最後一舞，他感性表示：「非常榮幸，希望能給他一個美好的回憶。」談到林志傑今年迎來生涯最後一個賽季，許晉哲坦言，希望在11、12日的引退賽能給他一個非常完美的句點。許晉哲透露，當初決定回歸並把消息告訴林志傑時，林志傑驚訝地說：「哇！剛好我的退休賽是你領軍。」對此許晉哲也感到十分欣慰：「我很高興最後這2場是我在場邊執掌兵符，非常榮幸有這個機會能與他合作退休賽。」談到許晉哲回歸帶來的改變，全場拚盡全力的林志傑指出，許哥回來後對訓練的要求非常嚴格，不僅找回過去合作熟悉的訓練方式，也加入了新元素。林志傑表示：「教練希望我們貫徹『打快』的節奏，所以訓練時大家都不斷在跑動。今天比賽大家都有把速度帶起來，將平時訓練的內容發揮出來，每個球員都很努力贏下這場比賽。」許晉哲也感謝球員的配合，他坦言雖然只配合了4次練球，過程相當辛苦，但他強力要求大家將練球的拚勁與速度帶到實戰中。對於本場比賽，許晉哲最滿意的是籃板球的鞏固：「雖然我們身材處於劣勢，加上兩名大洋將都犯滿離場，但我們總籃板數仍以61比50力壓對手。」他也點名曾祥鈞的關鍵進攻籃板與吳永盛的拋投，並強調自己是「誰打得好就多上場」的教練，感謝全隊齊心拚下這1勝。儘管順利收下勝利，但治軍嚴明的許晉哲並未因此鬆懈。賽後有洋將詢問是否能獲得2天休假，許晉哲果斷拒絕：「明天當然是休1天啦！你前面打那麼爛怎麼可能休2天？當然就是繼續練球。」他展現出強烈整頓球隊的決心，強調接下來將透過不間斷的訓練，積極備戰4月份的5場賽事。