2026年中職開幕戰明日點燃戰火，由樂天桃猿擔任主場球隊交手中信兄弟，上演去年總冠軍賽組合，根據官方消息，預售票已售出超過36,000張，內野熱區完售，但第一排一般區共6區，仍有少量座位可購買。有球迷就在Threads上表示，比起大巨蛋開幕戰，隔天29日中信兄弟回到大本營台中洲際棒球場的熱區門票，才是「真．大魔王」，除座位比大巨蛋少一半之外，更重要的是優先開放兄弟會員購票，「會員自己都要搶了，一般人再快也搶不到。」
猿象大戰迎開幕 大巨蛋內野第一排還有少量座位
今年中職開幕戰依舊在大巨蛋展開，由去年台灣大賽冠軍樂天桃猿擔任主場球隊，賽前邀請周自從＆MyBro大樂隊演出樂天桃猿年度主題曲《做伙》、阿爆接力登場，賽後則有實力派唱將戴愛玲、動力火車開唱。
開幕戰開賣至今，預售票售出約36,000張，開價1,800、1,600元的內野熱區全數完售。根據《NOWnews》記者實際查看ibon售票系統，剩餘4,000張票主要分布在內野較冷門區塊、以及少量外野。單論內野第一排，則是一壘側102至104區、三壘側122至124區顯示熱賣中。
開幕戰「大魔王」是兄弟洲際大本營：一般人根本買不到
有部分球迷認為，中信兄弟隔日回到主場洲際棒球場的主場開幕戰，才是熱區最難搶票的「大魔王」。相較於滿場40,000個座位的台北大巨蛋，洲際棒球場僅有20,000個席位、熱區開價900、850元更划算，且為階段性開放搶票，基本上光是數千位兄弟會員自己就搶破頭了，還沒輪不到一般人買，熱區就已經賣光光。
中信兄弟2026年會員招募，維持去年限制人數，主要收費會員除650位季票之外，各類別還包含猛象會、艾樂粉與親子象，各招募1,200名，等於核心付費會員合計就高達數千人，在分成5階段開放性購票規則下，一般人難以買到開幕戰門票。
中信兄弟今年洲際主場開幕戰，除了會首度公開由金曲歌王蕭煌奇操刀製作的年度歌曲之外，蕭煌奇也會親臨現場獻唱，開球嘉賓則是前羽球世界球后戴資穎，話題性、卡司都拉滿。
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今年中職開幕戰依舊在大巨蛋展開，由去年台灣大賽冠軍樂天桃猿擔任主場球隊，賽前邀請周自從＆MyBro大樂隊演出樂天桃猿年度主題曲《做伙》、阿爆接力登場，賽後則有實力派唱將戴愛玲、動力火車開唱。
開幕戰開賣至今，預售票售出約36,000張，開價1,800、1,600元的內野熱區全數完售。根據《NOWnews》記者實際查看ibon售票系統，剩餘4,000張票主要分布在內野較冷門區塊、以及少量外野。單論內野第一排，則是一壘側102至104區、三壘側122至124區顯示熱賣中。
有部分球迷認為，中信兄弟隔日回到主場洲際棒球場的主場開幕戰，才是熱區最難搶票的「大魔王」。相較於滿場40,000個座位的台北大巨蛋，洲際棒球場僅有20,000個席位、熱區開價900、850元更划算，且為階段性開放搶票，基本上光是數千位兄弟會員自己就搶破頭了，還沒輪不到一般人買，熱區就已經賣光光。
中信兄弟2026年會員招募，維持去年限制人數，主要收費會員除650位季票之外，各類別還包含猛象會、艾樂粉與親子象，各招募1,200名，等於核心付費會員合計就高達數千人，在分成5階段開放性購票規則下，一般人難以買到開幕戰門票。
中信兄弟今年洲際主場開幕戰，除了會首度公開由金曲歌王蕭煌奇操刀製作的年度歌曲之外，蕭煌奇也會親臨現場獻唱，開球嘉賓則是前羽球世界球后戴資穎，話題性、卡司都拉滿。