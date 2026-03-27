我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管NBA美國職籃（National Basketball Association）擴軍似乎已成定局，預計將在拉斯維加斯與西雅圖增加兩支新球隊，並為現有30支球隊帶來高達200億美元的加盟金收益，但這場「金錢遊戲」背後卻隱藏著對籃球品質的深刻憂慮。聯盟執行長蕭華（Adam Silver）在近期記者會中雖對擴軍表示樂觀，但聯盟內部與各隊高層卻傳出不同聲音，質疑擴軍將導致球員戰力嚴重稀釋。根據聯盟消息來源，NBA正尋求每支新球隊約80億至100億美元的加盟權利金。這筆巨額款項若平均分配給現有的30名球東，每人可分得超過5億美元。然而，這場擴張計畫被批評幾乎完全是由「商業利益」而非「籃球發展」所驅動。雖然席爾瓦強調全球籃球人才正在增加，不擔心擴軍後的競爭力，但聯盟至今仍未提供任何關於戰力稀釋影響的研究數據。針對擴軍，一名不具名的聯盟強權球隊高層直言：「擴軍是好事嗎？我會說不。」他進一步指出，觀察目前各隊的陣容，已經可以看到有些球隊中至少有1到2名球員，「根本不應該出現在NBA聯盟裡」。該名高層擔心，增加兩支新球隊只會讓戰力稀釋的問題更加惡化，新球隊在很長一段時間內會非常平庸。此外，隨著大學球員因NIL（姓名、影像、肖像權）補償金制度而選擇留校，可供選拔的即戰力人才進一步減少。儘管全球籃球人才確有增長，但報導指出，過去25年來，能夠作為建隊核心的一線與二線球星數量相對停滯。擴軍意味著將有更多由「角色球員」組成的平庸球隊出現。此外，現有30支球隊中，已約有三分之一的球隊處於不具競爭力的狀態，部分甚至是為了選秀權而蓄意「擺爛」。內部質疑者擔心，增加兩間大市場的新球隊，會讓小市場球隊更難吸引球星，進而加劇聯盟戰力的不平衡。雖然NBA董事會一致投票通過「探索」擴軍的可能性，但並不代表擴軍已是板上釘釘。蕭華坦言，部分老闆認為現有的30隊規模已經非常穩固，並不需要擴張。財務上的長期疑慮也是主因之一：增加兩支球隊代表未來每一年的聯盟總收入必須從30份拆成32份。蕭華表示，聯盟預計在2026年年底前決定是否擴軍。若最終通過，新球隊最快將在2028-29賽季正式投入運作。這究竟是一場邁向全球化的華麗冒險，還是以犧牲比賽品質為代價的搶錢計畫，仍是聯盟內部的熱議焦點。