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休士頓太空人隊在2026年賽季開幕戰遭遇罕見的一幕。陣中重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）於1局下半擊出一記直衝雲霄的深遠飛球，原本極大機率成為打破僵局的全壘打，卻因擊中球場屋頂支架後彈至界外區域，最終被判定為界外球。太空人隊隨後挑戰判決失敗，最終以0：3不敵洛杉磯天使隊。這起爭議判決發生在1局下半，艾瓦瑞茲鎖定天使隊投手索里亞諾（Jose Soriano）的一記球重擊，球朝右外野標竿上方呼嘯而去。這球在空中擊中了戴金球場（Daikin Park）右外野上方的水平屋頂支架，隨後反彈並落入界外區域。根據戴金球場的特殊規則（Ground Rules），若球擊中「界外區域」上方的屋頂結構，即判定為死球且為界外；若擊中「界內區域」上方的屋頂，則視為比賽進行中。裁判團最初判定為界外球，太空人隊教頭艾斯帕達（Joe Espada）隨即提出挑戰，但在重播輔助判決後維持原判。艾瓦瑞茲隨後在該打席遭到三振。令人遺憾的是，休士頓今日氣候宜人，氣溫約為27°C（80°F）且陽光普照，但戴金球場仍選擇在開幕戰關閉可伸縮式屋頂。過去球擊中屋頂的情況多發生在本壘後方的沖天炮界外球，鮮少有如艾瓦瑞茲這般足以飛越全壘打牆的強勁飛球受害。大聯盟官網記者也對此罕見狀況表示驚訝，認為若在屋頂開啟的情況下，這球極有可能成為一支全壘打。這記被屋頂「沒收」的得分機會，也讓太空人隊失去了早期的進攻氣勢。太空人隊悶吞敗仗的同時，天使隊則由看板球星楚奧特（Mike Trout）在比賽後段擊出陽春砲領銜，最終以3分之差帶走勝利。這場比賽不僅讓球迷見識到特殊球場規則對勝負的直接影響，也讓戴金球場的屋頂爭議成為賽後熱議的話題。