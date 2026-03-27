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上一季奪下國聯賽揚獎的匹茲堡海盜隊王牌投手史金恩茲（Paul Skenes），在今（27）日對陣紐約大都會的開幕戰中遭遇職業生涯最慘痛的滑鐵盧。這位在世界棒球經典賽（WBC）大放異彩的強投，僅僅投了2/3局就狂失5分，因用球數過多被迫提早退場，終場海盜隊也以7：11不敵大都會隊。儘管海盜隊在1局上靠著新隊友勞（Brandon Lowe）的兩分砲先馳得點，但史金恩茲在1局下半卻陷入大亂調。他先是保送了林多（Francisco Lindor），接著被索托（Juan Soto）擊出安打，隨後又被比席特（Bo Bichette）敲出犧牲打失掉第1分。此後情況持續惡化，在滿壘壓力下，史金恩茲被貝蒂（Brett Baty）擊出清空的3分打點三壘安打，緊接著再被塞米恩（Marcus Semien）敲出二壘安打。史金恩茲僅完成2個出局數，在面對阿爾瓦雷茲（Francisco Alvarez）投出觸身球後，總教練凱利（Don Kelly）決定將其換下場。這場先發僅持續2/3局，寫下史金恩茲生涯最短先發紀錄，而單局失掉5分也平了他生涯最差表現。海盜教頭凱利賽後表示：「史金恩茲是個鬥士，他想留在場上，但他在第1局就用了37球，這已經進入了受傷的高風險區，為了他的健康，我們必須做出換人決定。」除了控球問題，中外野手克魯茲（Oneil Cruz）的兩次守備判斷失誤（包含一次因陽光遮蔽視線）也讓史金恩茲多投了不少冤枉球，最終導致其防禦率暴增至67.50。賽後被問到是否驚訝於教練團過早的調度，史金恩茲表示：「說驚訝是因為我覺得我能抓到出局數；說不驚訝是因為現在是球季初期，單局37球確實太多了。我感覺身體狀況很好，但教練團選擇了更謹慎的做法。」即便海盜隊打線此役表現不俗，包含勞單場雙響砲、新同學歐赫恩（Ryan O'Hearn）也擊出全壘打，全隊敲出10支安打，但投手群整場送出高達9次保送，加上開局的失血過多，始終無法追平比分。海盜隊將帶著這場慘烈的敗戰，重新調整步調迎接後續賽事。