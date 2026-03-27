美國職棒大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪今（27）日開幕戰在客場對陣密爾瓦基釀酒人，本季加盟的白襪的日籍強打村上宗隆，此戰以先發一壘手的身份出賽，並擔任第六棒，在9局上半從伍德佛德 (Jake Woodford)手中，敲出大聯盟首轟，但白襪投手群壓制不住釀酒人打線，終場白襪2：14開幕戰慘敗釀酒人。村上宗隆賽後也表示自己和大谷翔平有賭注。
第4打席敲首轟 村上宗隆狀態到位
村上宗隆此役前兩打席皆耐心選到保送，第3打席則擊出一壘方向滾地球。在9局下半第4打席，面對釀酒人隊第5任投手伍德佛德，在1好1壞的球數下，村上宗隆鎖定一顆時速91英里（約146公里）失投進到紅中的卡特球，「當時我就覺得不會變界外球，角度很好。」村上宗隆賽後回憶道，「雖然擊球點稍微偏向球棒末端，但有成功帶起，感覺很不錯。」
持續應對賽季 賽後曝與大谷有「髮型賭注」
完成大聯盟首戰後，村上宗隆表現得相當冷靜。被問到站上夢想舞台是否感到感動時，他回答：「完全沒有，對我來說，在這邊打出成績才是最重要的，而不只是先發出賽。我要跟這裡頂尖的選手們戰鬥並擊敗他們，所以並沒有特別感慨的心情。」他也強調這只是162場比賽中的第一步，會保持專注應對接下來的賽季。
白襪隊總教練凡納伯（Will Venable）賽後，對村上宗隆的表現給予高度評價：「這對他來說是美好的一天，他對好球帶的掌控非常好。能首戰就擊出首轟意義重大，那是個非常漂亮的揮棒。」
有趣的是，村上宗隆在賽後還分享了與好友大谷翔平的小插曲。大谷在開幕賽前曾向媒體詢問：「村上打（全壘打）了嗎？」村上宗隆笑著爆料，大谷最近換了一個「Techno Cut」髮型，結果被大家吐槽。村上當時還跟大谷打賭：「如果我沒打好，我就去剪跟他一樣的髮型。」大谷隨即吐槽：「那你剪定了！」如今村上在首戰就開轟，他也俏皮地請媒體轉告大谷：「幫我跟翔平說，我成功避開Techno Cut了！」
資料來源：《TBS NEWS》
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村上宗隆此役前兩打席皆耐心選到保送，第3打席則擊出一壘方向滾地球。在9局下半第4打席，面對釀酒人隊第5任投手伍德佛德，在1好1壞的球數下，村上宗隆鎖定一顆時速91英里（約146公里）失投進到紅中的卡特球，「當時我就覺得不會變界外球，角度很好。」村上宗隆賽後回憶道，「雖然擊球點稍微偏向球棒末端，但有成功帶起，感覺很不錯。」
持續應對賽季 賽後曝與大谷有「髮型賭注」
完成大聯盟首戰後，村上宗隆表現得相當冷靜。被問到站上夢想舞台是否感到感動時，他回答：「完全沒有，對我來說，在這邊打出成績才是最重要的，而不只是先發出賽。我要跟這裡頂尖的選手們戰鬥並擊敗他們，所以並沒有特別感慨的心情。」他也強調這只是162場比賽中的第一步，會保持專注應對接下來的賽季。
白襪隊總教練凡納伯（Will Venable）賽後，對村上宗隆的表現給予高度評價：「這對他來說是美好的一天，他對好球帶的掌控非常好。能首戰就擊出首轟意義重大，那是個非常漂亮的揮棒。」
有趣的是，村上宗隆在賽後還分享了與好友大谷翔平的小插曲。大谷在開幕賽前曾向媒體詢問：「村上打（全壘打）了嗎？」村上宗隆笑著爆料，大谷最近換了一個「Techno Cut」髮型，結果被大家吐槽。村上當時還跟大谷打賭：「如果我沒打好，我就去剪跟他一樣的髮型。」大谷隨即吐槽：「那你剪定了！」如今村上在首戰就開轟，他也俏皮地請媒體轉告大谷：「幫我跟翔平說，我成功避開Techno Cut了！」