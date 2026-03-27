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洛杉磯道奇隊於今（27）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，正式開啟2026年大聯盟美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球季。擔任先發第1棒指定打擊的大谷翔平，在1局下半首打席便擊出右外野方向安打，這也是他睽違6年再次於賽季首打席敲出安打。今日道奇隊全體身穿象徵世界大賽2連霸的「金色特別版球衣」亮相，展現志在3連霸的衛冕軍威嚴。面對響尾蛇隊王牌投手加倫（Zac Gallen），大谷翔平在1局下半選定一顆失投的彈指曲球，擊出打球初速高達111.1英里（約178.8公里）的銳利安打。這是大谷自2020年以來，首次在賽季的第一個打席就敲出安打。大谷翔平在休賽季期間已展現極佳手感，不僅在世界棒球經典賽（WBC）獲選最佳指定打擊，更在春訓最後3場交手天使隊的比賽中連續敲安。今日賽前，他還特別關心一同效力日本國家隊的隊友村上宗隆（目前效力白襪隊）是否擊出全壘打，展現對戰友的提攜之情。今日道奇隊球員身穿專為衛冕冠軍設計的「金色球衣」登場。這款球衣的帽緣、標誌及背號均裝飾著代表冠軍的金色，而在球帽與球衣的「LA」標誌兩側，更有2顆金星點綴，象徵球隊已奪下世界大賽2連霸的輝煌紀錄。此外，大聯盟官方今日也公布了球衣銷量排行榜，大谷翔平連續3年、連續30個月穩坐榜首；今日先發投手山本由伸則緊隨其後排名第2。這是大聯盟歷史上首次由兩名日本選手獨佔銷量榜前2名，顯見道奇隊「日本雙星」席捲全球的超高人氣。除了場上的亮眼表現，大谷翔平在賽前於休息室內贈送每位隊友一只Seiko高級腕錶。他在禮物中附上訊息：「開幕快樂！一起邁向3連霸吧！大谷翔平（Happy opening day! Let's go for the three-peat! Shohei Ohtani）」。收到禮物的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）感動表示，大谷總是善用自己的影響力回饋團隊，他是世界最棒的球員，這支手錶將成為他一生珍藏的寶物。大谷翔平預計將在31日（台灣時間4月1日）交手守護者隊的比賽中擔任先發投手，這也是他繼2023年以來，睽違3年再次於開季就全力投入「二刀流」運作。在追求4年連續MVP與世界大賽3連霸的道路上，大谷翔平已踏出完美的第1步。