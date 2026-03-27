2026年大聯盟賽季正式點燃戰火，除了道奇隊大谷翔平的亮眼表現外，效力於芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆也迎來了生涯重要時刻。在今日交手密爾瓦基釀酒人的開幕戰中，村上宗隆於9局下半擊出個人大聯盟首安，且這發首安即是震撼全場的全壘打。賽前大谷翔平主動關心後輩表現，根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，原來是兩人有「打賭」，如果村上無法開轟，就要剪和大谷一樣的髮型。
大谷翔平賽前關心：宗隆打全壘打了嗎？
在道奇隊開幕戰前的休息室中，大谷翔平除了大手筆贈送全隊Seiko腕錶外，心中還懸念著昔日侍日本國家隊的戰友。面對大批媒體，大谷翔平主動詢問記者：「宗隆（村上宗隆）打全壘打（Mune-Uchi）了嗎？」當時村上尚未開轟，但大谷頻頻確認戰況的舉動，展現出對這位26歲後輩的深厚提攜之情。
約定「打不出來就剪髮」 村上開轟完美迴避
得知前輩的關心後，村上宗隆在賽後受訪時驚訝表示：「真的嗎？」隨後他笑著透露了兩人間「打賭」。村上表示，大谷翔平近期換了「Techno Cut（復古層次感）」髮型，兩人曾以此開玩笑，「翔平桑跟我約定，如果我打不出來，就要去剪跟他一樣的髮型，他說『那你死定了，準備去剪頭髮吧』。現在我開轟了，請幫我轉告他『我成功迴避剪髮了（笑）』。」
暴力轟震撼芝加哥 當地媒體盛讚超值契約
村上宗隆今日擔任先發第6棒一壘手，雖然白襪隊投手群崩盤，終場以2：14大敗，但村上在9局上半面對釀酒人後援投手伍德福德（Brandon Woodford），鎖定一顆卡特球重擊，球以103英里（約165.7公里）的初速飛向右外野看台，飛行距離達384英尺（約117公尺）。
這記漂亮的「確信彈（打出瞬間即知是全壘打）」讓芝加哥當地轉播室陷入瘋狂。球評斯通（Steve Stone）讚嘆：「這就是宗隆的力量！」實擊者舒里芬（John Schriffen）則直言，村上與白襪隊簽下的2年3400萬美元（約10.8億元台幣）合約簡直是「賺爆了（Great bargain）」。
村上宗隆在大聯盟首戰繳出2打數1安打、1打點及2次保送的優異成績單，上壘率驚人。儘管球隊吞下敗仗，但村上不畏13分分差、專注於每一打席的態度贏得教練團一致肯定。隨著大谷翔平與村上宗隆同步在開幕戰敲安、開轟，2026年球季的日籍球員表現無疑將成為全球球迷的關注焦點。
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在道奇隊開幕戰前的休息室中，大谷翔平除了大手筆贈送全隊Seiko腕錶外，心中還懸念著昔日侍日本國家隊的戰友。面對大批媒體，大谷翔平主動詢問記者：「宗隆（村上宗隆）打全壘打（Mune-Uchi）了嗎？」當時村上尚未開轟，但大谷頻頻確認戰況的舉動，展現出對這位26歲後輩的深厚提攜之情。
得知前輩的關心後，村上宗隆在賽後受訪時驚訝表示：「真的嗎？」隨後他笑著透露了兩人間「打賭」。村上表示，大谷翔平近期換了「Techno Cut（復古層次感）」髮型，兩人曾以此開玩笑，「翔平桑跟我約定，如果我打不出來，就要去剪跟他一樣的髮型，他說『那你死定了，準備去剪頭髮吧』。現在我開轟了，請幫我轉告他『我成功迴避剪髮了（笑）』。」
暴力轟震撼芝加哥 當地媒體盛讚超值契約
村上宗隆今日擔任先發第6棒一壘手，雖然白襪隊投手群崩盤，終場以2：14大敗，但村上在9局上半面對釀酒人後援投手伍德福德（Brandon Woodford），鎖定一顆卡特球重擊，球以103英里（約165.7公里）的初速飛向右外野看台，飛行距離達384英尺（約117公尺）。
這記漂亮的「確信彈（打出瞬間即知是全壘打）」讓芝加哥當地轉播室陷入瘋狂。球評斯通（Steve Stone）讚嘆：「這就是宗隆的力量！」實擊者舒里芬（John Schriffen）則直言，村上與白襪隊簽下的2年3400萬美元（約10.8億元台幣）合約簡直是「賺爆了（Great bargain）」。
村上宗隆在大聯盟首戰繳出2打數1安打、1打點及2次保送的優異成績單，上壘率驚人。儘管球隊吞下敗仗，但村上不畏13分分差、專注於每一打席的態度贏得教練團一致肯定。隨著大谷翔平與村上宗隆同步在開幕戰敲安、開轟，2026年球季的日籍球員表現無疑將成為全球球迷的關注焦點。