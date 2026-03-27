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洛杉磯道奇隊今（27）日迎來大聯盟開幕戰，由日本強投山本由伸連續2年霸氣掛帥先發。不過，球迷最關注的焦點卻落在另一位日籍大物佐佐木朗希身上。儘管他在春訓熱身賽繳出防禦率高達15.58的「核爆級」災難成績，單場更狂送8次四死球，但道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)今日受訪時竟力排眾議，不僅霸氣發給佐佐木朗希免死金牌，更宣告他將如期扛下開季第4戰的先發重任，直言他的狀態「完全沒問題」。佐佐木朗希今年春訓的表現只能用「荒腔走板」來形容。在春訓最後一次登板中，他徹底迷失好球帶，單場狂送多達8次四死球保送，讓整體春訓防禦率一路狂飆至駭人的15.58。由於佐佐木在上個賽季後段一度被球團轉任為終結者，本季又重新拉回先發輪值，這種巨大的角色轉換似乎讓這位年輕強投陷入了嚴重的投球迷航。春訓期間起伏不定的表現，也讓外界對他開季是否能勝任先發大任打上了一個巨大的問號。儘管外界罵聲與質疑不斷，道奇總教練羅伯斯卻展現了超乎想像的耐心與信任。在開幕戰賽前受訪時，羅伯斯親自出面為子弟兵護航，他透露近期已經特別找佐佐木朗希進行了一對一的深度交流。羅伯斯強調，這次對談主要是針對「心理層面」進行確認，並且在旁仔細觀察了他的傳接球狀況，結論是「看起來一切都很好」。羅伯斯更直言，春訓的慘烈數據絕對不能完全反映出一名投手真正的準備程度。在教練團的全力協助調整下，球團依然對這位強投抱持極高期待，並鐵腕確認他將於開幕第4戰登板先發，期盼他能在例行賽正式開打後迅速找回手感。相較於佐佐木朗希的掙扎，同袍戰友山本由伸則是風光無限。連續2年扛下道奇開幕戰先發重任的山本，獲得了教練團的最高讚譽。對於這位王牌，羅伯斯充滿信心地表示：「只要他投出自己的風格就好！能在球數上取得優勢，並運用他所有球種做搭配，就能替我們帶來勝機。」雖然因為世界棒球經典賽的關係，春訓觀察山本由伸的時間不算很長，但羅伯斯堅定認為，現有的樣本數已經足夠證明山本處於準備萬全的最佳狀態。