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費城費城人隊今（27）日在主場開啟2026年賽季，迎戰德州遊騎兵。去年以單季寫下生涯新高、強勢壓過大谷翔平奪得國聯全壘打王的明星重砲，今日再度展現恐怖火力。他在開賽首打席便轟出兩分砲，奠定球隊勝基，最終費城人以擊退遊騎兵，奪下新賽季首勝。舒瓦伯去年不僅奪得全壘打王，更以傲視國聯，在年度MVP票選中高居第二。今日他擔任先發第2棒指定打擊（DH），首局面對遊騎兵強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），逮中一顆外角曲球順勢推向左外野。這發全壘打擊球初速達（約 160.3 公里）、飛行距離，開局便為球隊點燃戰火。除了舒瓦伯的開轟，費城人內野核心波姆（Alec Bohm）也在5局下半補上一記價值連城的3分全壘打，將比分拉開至5分領先的絕對優勢，幫助球隊提前鎖定勝局。除了打線支援，剛簽下1.04億美元續約合同的明星左投，今日展現了王牌級的統治力。他主投，僅被敲出3支安打，更誇張地狂飆出且沒有任何保送。桑契斯完美的10K表演徹底封鎖遊騎兵打線，順利收下本季首勝，證明了球團長約留人的正確決定。舒瓦伯今日全場就靠一發全壘打貢獻2打點，雖然賽後打擊率暫定在0.250，但他「一擊致命」的特質再度成為對手噩夢。費城人打線今日不僅展現了去年的重砲本色，投手群的穩定發揮更讓主場球迷對本季衝擊世界大賽充滿信心。