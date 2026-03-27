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芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆今日(27日)迎來大聯盟生涯首秀，在客場對陣密爾瓦基釀酒人隊的比賽中擔任先發第6棒一壘手。他不僅在第4打席轟出大聯盟生涯首發全壘打，全場更繳出2打數1安打、1打點及2次保送的沉穩成績單。白襪隊總教練維納伯（Will Venable）賽後對這位26歲新秀讚譽有加，直言這就是球隊渴望看到的表現。根據芝加哥當地轉播局報導，維納伯受訪時連續用了兩次「太棒了(It was great)」來形容村上宗隆的初登場表現。維納伯表示：「對他來說這是非常出色的一天。他把好球帶控制得很好，那發拉打的全壘打揮棒也非常漂亮。」維納伯進一步強調，村上展現了極高的成熟度：「我們希望村上在整個賽季都能像今天這樣打球。他出色地控制了好球帶，並讓對手為失投付出代價，這正是我們對他的期待。」這發震撼全場的初登板全壘打出現在9局上半。面對釀酒人側投伍德福德（Brandon Woodford）投出的146公里內角卡特球，村上宗隆毫不猶豫地將球掃向右外野第二層看台。擊球瞬間他站在打擊區一步未動，展現出十足的自信。即使面對客場4萬3001名滿場觀眾的巨大噓聲，村上面無表情地繞壘，回到休息區與隊友擊掌時也未展露笑容，展現出超齡的冷靜與霸氣。除了全壘打，村上宗隆在前兩個打席面對大聯盟頂級火球男米吉歐羅斯基（Jacob Misiorowski）時，皆冷靜纏鬥至滿球數並選到保送。而他的第3打席雖然被對方一壘手以美技沒收，但該球擊球初速高達156公里，被數據系統評為「強擊球(Hard Hit)」，徹底證明了他具備應付大聯盟頂級投手的力量與選球眼。儘管村上宗隆的表現堪稱完美，白襪隊最終仍以2：14慘敗。更慘的是，白襪打線全場吞下高達20次三振，直接刷新大聯盟開幕戰最差紀錄，也追平了9局制比賽的最多三振紀錄；投手群則是大方送出10次保送。總教練維納伯面色凝重地坦言，球隊的投打表現完全偏離賽前計畫，整體狀況「非常不理想」。