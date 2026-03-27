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NBA美國職籃例行賽今（27）日迎來一場東區關鍵對決，由紐約尼克客場挑戰夏洛特黃蜂。賽前已奪下七連勝、氣勢如虹的尼克隊，今日踢到了鐵板。黃蜂隊憑藉著以「鮑爾、克努佩爾、米勒」新生代三核心合砍69分的猛烈攻勢，終場以擊敗尼克，不僅成功捍衛主場，也中止了對手的連勝腳步。首節開打，兩隊隨即展開精彩的對攻大戰，尼克靠著明星控衛布朗森（Jalen Brunson）的靈活穿梭與組織，頻頻在禁區及外線取分。然而，進入第二節後，尼克全隊手感驟降，單節僅進帳19分；反觀黃蜂隊在鮑爾（LaMelo Ball）的節奏掌控下多點開花。半場結束時，黃蜂以暫時取得10分領先。下半場易籃過後，黃蜂隊並未收手，持續在尼克的傷口上撒鹽。黃蜂新星，率隊發動一波波攻勢，一度將領先優勢擴大到之多。尼克雖然在末節試圖甦醒追分，布朗森全場也奮力砍下26分，但無奈先前落後分差過大，最終仍以11分之差吞下敗仗。本場比賽黃蜂隊展現了恐怖的團隊戰力，替補出戰的懷特（Coby White）一人就攻下17分，得分產出竟然與尼克整支板凳部隊的總得分持平，讓尼克替補端顯得相形見絀。而先發除了克努佩爾外，，另一名基石。這三人的穩定輸出，讓黃蜂在關鍵時刻始終能維持領先。相較之下，尼克隊今日陷入苦戰，雖然先發5人得分全數上雙，但替補端僅得到17分，板凳火力嚴重不足，成為連勝告終的主要原因。