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洛杉磯道奇隊在今(27)日正式展開挑戰大聯盟史無前例「世界大賽3連霸」的衛冕之路。在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊的開幕戰中，陣中兩大日籍球星大谷翔平與山本由伸攜手出擊。不過比賽首局就出現極具歷史意義的戲劇性一幕，大聯盟本季全面導入的「ABS自動好壞球判定系統」(俗稱機器人裁判)發威，讓山本由伸的一記漂亮三振當場遭到沒收改判。這起引發全場譁然的改判事件發生在1局上半。連續2年扛下道奇隊開幕戰先發重任的山本由伸，在解決首名打者後，面對響尾蛇第2棒卡洛爾(Corbin Carroll)時迅速取得2好球絕對優勢。接著山本由伸在第3球投出一記時速高達93.8英哩(約151公里)的內角高角度卡特球，主審第一時間拉弓判定為好球，宣告打者遭到三振。沒想到卡洛爾立刻向裁判做出「拍擊頭部」的動作，正式啟動大聯盟本季全新導入的ABS系統挑戰權。透過球場大螢幕的自動好壞球軌跡追蹤顯示，這顆火球確實有極小部分偏高超出了好球帶，最終主審透過機器判定，將這記漂亮的三振硬生生改判為壞球。儘管大聯盟生涯首度遭到「機器人裁判」沒收三振，但這位27歲的日本王牌投手展現了極度強大的心理素質，情緒完全沒有受到改判亂流的影響。山本由伸重新穩住陣腳，與死裡逃生的卡洛爾繼續纏鬥，最終在第5球祭出他最拿手的招牌指叉球，成功讓對手擊出左外野方向的高飛球遭到接殺。為了減少主審好壞球誤判的爭議，大聯盟在經過全明星賽與小聯盟的長期測試後，正式於2026年賽季全面引進ABS系統，甚至連高張力的季後賽也將全面適用。根據最新規則，投手、捕手與打者三方都擁有對主審好壞球判定提出異議的權利，只要在投球結束後立刻做出拍擊頭部的專屬手勢，就能啟動機器人審判。每支球隊在單場比賽中皆握有2次挑戰權，若是挑戰成功推翻原判，將不會扣除挑戰次數。昨日紐約洋基隊與舊金山巨人隊的開幕戰中，巨人隊打者卡巴列羅(Jose Caballero)曾成為史上首位啟動ABS挑戰的球員，但他最終挑戰失敗。而今日卡洛爾的成功挑戰，則正式宣告了MLB大聯盟的「機器人裁判時代」已經徹底來臨。ABS系統依據本壘板17英吋寬、球員身高53.5%為上緣、27%為下緣的標準好球帶即時判定，每位球員皆會實際測量身高。相較於傳統主審較圓且偏利投手的好球帶，ABS略為縮小，預期三振率小降、保送率略升。每場比賽時間平均僅增加約57秒，影響極小。春訓數據顯示翻案率約52.2%，守方（投手/捕手）判斷成功率略高於打者。系統設有防作弊機制，投球數據與轉播畫面皆延遲數秒。MLB之所以不全面改用機器裁判，是因為球迷與球員仍希望保留人為判決元素，並不希望讓捕手的配球技術就此消失。