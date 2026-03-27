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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（27）日在主場開幕戰對上亞利桑那響尾蛇，道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）在第5局下半，從賈倫（Zac Gallen）手中敲出一發3分砲，幫助道奇反超比分為3：2，同時帕赫斯的全壘打也是道奇新賽季團隊首轟。5局下半，蒙西（Max Muncy）率先敲出安打，隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）也敲出安打，雖重播畫面顯示球比赫南德茲還要先到一壘，但響尾蛇並未選擇挑戰，下一棒的帕赫斯鎖定一顆偏低曲球， 一棒掃成左中外野方向的三分砲，幫助道奇以3：2反超比分。隨後羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安，大谷翔平隨後選到保送後，賈倫單局投球數已達25球，響尾蛇決定換投，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）選到保送，史密斯再敲出帶有一分打點的安打，5局打完道奇暫時以4：2領先響尾蛇。帕赫斯去年在世界大賽G7上演關鍵接殺，成為道奇完成世界大賽連霸的關鍵之一，道奇在休賽季送走奧特曼 （James Outman）清除外野空間，而帕赫斯也憑藉去年的表現，成功擠進道奇開季名單中，並在今天的比賽擔任先發中外野手打第8棒。資料來源：《MLB》