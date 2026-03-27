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金色鑲邊設計： 球衣正面經典的「Dodgers」草寫字樣，以及背後的姓名與號碼，均裝飾著代表冠軍榮耀的金色邊框。





球衣正面經典的「Dodgers」草寫字樣，以及背後的姓名與號碼，均裝飾著代表冠軍榮耀的金色邊框。 兩翼金星標誌： 最引人注目的細節在於球帽與球衣正面的「LA」標誌，其兩側鑲嵌了 2顆金星 ，象徵球隊已達成世界大賽二連霸（Back-to-Back）的輝煌成就。





最引人注目的細節在於球帽與球衣正面的「LA」標誌，其兩側鑲嵌了 ，象徵球隊已達成世界大賽二連霸（Back-to-Back）的輝煌成就。 冠軍袖章： 右袖鑲有金銀配色的世界大賽冠軍紀念章，整體設計展現出衛冕軍的威嚴。





全聯盟僅 6 人擁有： 這項榮譽僅限於前一年度獲得年度大獎（MVP、賽揚獎、新人王）的頂尖球星。大谷翔平因蟬聯國聯 MVP，連續兩年獲得穿戴資格。其餘五人分別是美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）、國聯塞揚史金恩茲（Paul Skenes）、美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王鮑德溫（Drake Baldwin）、美聯新人王柯茲（Nick Kurtz）。





這項榮譽僅限於前一年度獲得年度大獎（MVP、賽揚獎、新人王）的頂尖球星。大谷翔平因蟬聯國聯 MVP，連續兩年獲得穿戴資格。其餘五人分別是美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）、國聯塞揚史金恩茲（Paul Skenes）、美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王鮑德溫（Drake Baldwin）、美聯新人王柯茲（Nick Kurtz）。 金色 Batterman Logo： 一般球員球衣後領的大聯盟標誌（Batterman）為傳統紅藍白三色，但大谷的則是純金色的版本。這被視為球員身價與統治力的「標籤」，象徵其為現役最具代表性的超級巨星。





洛杉磯道奇隊今（27）日坐鎮主場開啟2026年賽季，迎戰亞利桑那響尾蛇。作為尋求三連霸的衛冕軍，道奇全體球員今日披上充滿巧思的「金色特別版球衣」亮相。而陣中頭號巨星大谷翔平，除了球隊的衛冕標誌外，背後更有一個全聯盟僅6人擁有的「MVP 專屬金徽」，成為全場最耀眼的焦點。為了慶祝世界大賽二連霸，道奇隊本次推出的「Gold Collection」系列球衣充滿致敬元素：眼尖的球迷會發現，大谷翔平的球衣與其他隊友相比，後領處多了一個神祕細節。這是大聯盟與 Topps 合作推出的身穿金色戰袍的大谷翔平今日手感火熱，首打席便敲出擊球初速高達的銳利安打。而在場外，大谷更展現領袖風範，在休息室贈送每位隊友一只Seiko高級腕錶，並附上訊息：「開幕快樂！一起邁向 3 連霸吧！」收到禮物的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）感動表示，這支手錶不僅是珍貴的寶物，更是全隊凝聚力的象徵。這份「金色的決心」，也預示著道奇隊2026年目標只有一個——史上罕見的三連霸。