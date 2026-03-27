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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（27）日迎來本季主場開幕戰，強碰同區勁敵亞利桑那響尾蛇隊。此役由日本強投山本由伸連續2年擔綱開幕戰先發，大谷翔平也以第1棒指定打擊身分出賽。不過，在比賽開打前的球場上，卻出現了一位讓全場球迷差點認不出來的「超大咖」人物！道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）一身筆挺西裝的造型，讓美國網友瞬間陷入困惑，紛紛在網路上瘋狂吐槽：「這是來推銷保險的業務員嗎？」、「這到底是誰啦？」引發熱烈討論。這位讓球迷感到極度不習慣的超大咖，正是道奇隊史最偉大的傳奇左腕克蕭，他將18年職業生涯全數奉獻給道奇、狂奪223勝的他，在去年賽季結束後正式宣布高掛球鞋引退。這一天，他以美國轉播單位「NBC體育(NBC Sports)」解說員的全新身分，重新回到了他最熟悉的道奇球場。只不過，這次他身上穿的不再是那件招牌的22號戰袍，而是一套剪裁俐落的灰色西裝。美國知名體育媒體《The Athletic》的道奇隨隊記者法比安(Fabian Ardaya)在個人社群平台X上發布了一張照片，並寫道：「克蕭回到了道奇球場，這次他是以NBC轉播團隊一員的身分現身。」不過，這張與過往球衣造型截然不同的照片一曝光，立刻讓廣大美國球迷感到一陣錯愕與困惑。網友們紛紛留言笑稱：「看起來超像汽車業務員啊」、「居然穿西裝了!!!」、「這違和感簡直突破天際」、「連頭髮都特別整理過耶」、「感覺超級奇怪的」、「看來時代真的變了啊」、「請問是來賣保險的嗎？」、「這到底是誰啦？」、「哇，真的好不習慣」、「看來大家還需要很長一段時間才能適應他這個新造型」。雖然嶄新的西裝造型讓球迷們忍不住大開玩笑，但克蕭一坐上解說台，立刻展現了超專業的球評眼光。當比賽開始前，轉播單位主持人詢問他對大谷翔平本賽季的看法時，這位傳奇名將毫不吝嗇地給予後輩最頂級的讚譽。克蕭滿懷期待地表示：「我非常期待看到他一整季在投手丘與打擊區上同時大放異彩！如果能在同一年內看到他囊括賽揚獎、年度MVP，並且帶領球隊拿下世界大賽冠軍，那絕對是最棒的事情了。」他更進一步預言：「以大谷的能力，絕對有極大的可能性可以達成這項不可思議的神蹟！」